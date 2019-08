Un véhicule des sapeurs-pompiers dérobé lors d'une intervention à Aix-en-Provence

Le véhicule finalement retrouvé a été endommagé. / © SDIS 13

La victime finalement décédée

Alors qu’ils tentaient de sauver un homme en arrêt cardiaque cette nuit à Aix, les #Pompiers13 se sont vus dérober leur véhicule de secours (VSAV).

Mettre en péril la vie d’autrui en empêchant les #pompiers de réaliser leur mission est inconcevable.

❌ Stop aux incivilités. pic.twitter.com/WHbUIreRhs — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 17, 2019

il est inconcevable de mettre en péril l’intervention des secours qui mettent tout en oeuvre pour sauver les victimes pour lesquelles ils ont été appelés. Dans cette situation, s’il avait fallu transporter de toute urgence la victime vers le centre hospitalier le plus proche, cela aurait été impossible dans de telles circonstances. Cela aurait nettement aggravé l’état de santé de celle-ci.

Des incivilités de plus en plus fréquentes

Au cours d'une intervention auprès d’un homme de 80 ans en arrêt-cardiorespiratoire à Aix-en-Provence, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ont été victimes d'un vol de véhicule dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 août."Tandis que nous mettions tout en oeuvre pour réanimer la personne âgée, nous avons été alertés que notre véhicule de secours étant en train d’être dérobé", indiquent les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Aix-La-Chevalière.Malgré cela, ils ont mis tous mis en oeuvre pour secourir leur victime, qui malheureusement est décédée sur les lieux, dans le quartier du Jas-de-Bouffan.Après avoir terminé leur intervention, les sapeurs-pompiers, "stupéfaits par la situation", ont découvert leur véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), 20 mètres plus loin, bloqué entre un mur et une voiture, avec un côté arraché Face à cette situation, les sapeurs-pompiers ont réagi dans un communiqué :

Aujourd'hui avec des incivilités de plus en plus fréquentes, les sapeurs-pompiers ont des difficultés "à intervenir dans de bonnes conditions et à prodiguer les meilleurs soins aux blessés lorsqu’ils deviennent eux aussi des victimes".



Dans cette affaire, une plainte a été déposée pour retrouver les responsables.