Bouches-du-Rhône : obsèques de Franck Chesneau, pilote de bombardier d'eau mort “en héros” dans les incendies du Gard

07/08/2019 - Bouches-du-Rhône, à Cornillon-Confoux, les obsèques de Franck Chesneau, pilote de bombardier d'eau mort "en héros" dans les incendies du Gard. / © FTV

Obsèques Franck Chesneau Dernier hommage à Franck Chesneau... Publiée par France 3 Provence-Alpes sur Mercredi 7 août 2019

- "Un frère, un ami", "parti en héros" : décédé vendredi dans le crash de son bombardier d'eau, face aux flammes de l'incendie de Générac (Gard), Frank Chesneau a reçu un dernier hommage de la nation aujourd'hui à Nîmes, devant ses proches et ses camarades pilotes#AFP (2/5) pic.twitter.com/oHSULECHBh — Agence France-Presse (@afpfr) August 6, 2019

La place de l'horloge, près du parvis de l'église de Cornillon-Confoux, dans les Bouches-du-Rhône, était ouverte au public pour rendre un dernier hommage à Frank Chesneau.Des membres de la Sécurité civile, du corps des gendarmes et des pompiers, des élus sont présents aux côtés d'anonymes et proches du pilote décédé, qui vivait dans cette petite commune des Bouches-du-Rhône.Un peu à l'écart, un espace a été aménagé pour la presse, invitée à se faire discrète, à la demande de la famille qui ne souhaite être ni photographiée ou interviewée, a indiqué la préfecture dans un communiqué.Au son de la marche funèbre de Chopin, jouée par l'orgue de l'église Saint-Vincent, précédé par des pilotes de la Sécurité civile, le cercueil de Franck Chesneau, recouvert d'un drapeau tricolore, a lentement traversé la petite place, peu avant 14h30.A 49 ans, ce pilote de bombardier d'eau laisse derrière lui une femme, Eva, et deux adolescents, Lola et Tom.Frank Chesneau a également reçu un dernier hommage de la nation mardi à Nîmes, devant ses proches et ses camarades pilotes, lors d'une cérémonie où il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.Pilote de chasse dans l'armée de l'air, Franck Chesneau avait rejoint en 2008 la Sécurité civile, pour devenir "pompier du ciel".Vendredi, à 17h20, Franck Chesneau, victime "d'une perte de repères" en entrant dans une épaisse fumée, selon les enquêteurs, a trouvé la mort dans le crash de son avion, un Tracker 22 de la sécurité civile, alors qu'il combattait les flammes , près de Générac, dans le Gard.En une semaine, deux incendies ont dévasté plus de 800 ha de bois, de garrigues et de vignes. Le feu avait dévoré 500 hectares mardi et mercredi, avant de reprendre vendredi en brûlant 300 hectares supplémentaires.Une dizaine de départs de feu quasi simultanés avaient été recensés, ne laissant guère de doute sur l'origine criminelle des incendies.Dans le cadre des enquêtes ouvertes pour "destruction volontaire de forêt de nature à créer un dommage corporel", deux personnes avaient été brièvement placées en garde à vue