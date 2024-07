Ce que l'on sait sur l'affaire du policier ivre qui a percuté deux frères à trottinette avant de prendre la fuite à Marseille

L'agent, ivre et hors service, a violemment fauché en voiture deux jeunes qui circulaient dans la nuit du 4 au 5 juillet. L'un d'eux est grièvement blessé et est toujours hospitalisé au centre des brûlés inter-régional Méditerranée, de l'hôpital de la Conception.

Deux Marseillais à trottinette ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident de la circulation avec un automobiliste en état d'ivresse, à Marseille, dans la nuit du 4 au 5 juillet, a indiqué le parquet de Marseille, confirmant une information de La Provence publié le mercredi 17 juillet. France 3 Provence-Alpes revient sur ce que l'on sait sur cette affaire impliquant un policier marseillais qui a percuté ces deux jeunes à trottinette avant de prendre la fuite.

L'automobiliste a percuté la trottinette et s'est enfui

Deux frères circulaient avec une trottinette électrique au niveau du rond-point Piere Guerre, dans le 8ᵉ arrondissement, dans le quartier de Bonneveine, à Marseille, quand une voiture les a violemment fauchés, vers minuit, dans la nuit du 4 au 5 juillet.

"On avait quitté la salle de sport depuis deux minutes, lorsqu’on a entendu dans notre dos, une voiture qui pulvérisait des poteaux de stationnement. L’instant d’après, c’est nous qu’elle percutait. On s’est retrouvés sur le capot. Puis la voiture a décéléré et on a été projetés à l’avant", a témoigné Flavien, le plus jeune des frères, qui a pu quitter l'hôpital, dans La Provence.

Le chauffard ne s'est pas arrêté. L'automobiliste a été interpellé après avoir provoqué une autre collision à quelques kilomètres des lieux du premier accident, alors qu'il regagnait son domicile dans le 10ᵉ arrondissement de la ville. Son véhicule a percuté une voiture et a terminé sa course dans un mur, manquant de faucher des piétons sur sa trajectoire, selon La Provence.

Le chauffard est un policier en état d'ivresse

Le chauffard est un fonctionnaire de police nationale, du commissariat du 12ᵉ arrondissement. Il n'était pas en service au moment des faits. L'homme rentrait d'un repas arrosé dans un restaurant de l'Escale Borély. Le dépistage d'alcoolémie s'est révélé positif avec un taux de 1,85 g d'alcool par litre de sang, bien au-delà des 0,5g/l autorisé. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance et ne laisse aucun doute sur la responsabilité du suspect.

L'automobiliste a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen le 6 juillet des chefs de "blessures involontaires avec ITT inférieure ou égale à 90 jours par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et avec délit de fuite". Le parquet avait requis le placement en détention provisoire du chauffard, mais le juge des libertés et détention l'a laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est en cours. La direction interdépartementale de la police nationale des Bouches-du-Rhône a demandé la suspension du policier, selon La Provence.

Une des victimes est toujours hospitalisée

Les victimes sont deux frères, qui revenaient d'une séance dans une salle de sport. Flavien, le plus jeune, lycéen de 15 ans, a été touché aux jambes. Hadrien, l'aîné, étudiant de 23 ans, s'est fait traîner sur près de 200 m par la voiture, il est plus gravement blessé, brûlé au 3ᵉ degré sur le thorax, les jambes et les bras.

Le jeune homme d'une vingtaine d'années est toujours hospitalisé au centre des brûlés inter-régional Méditerranée, de l'hôpital de la Conception. Il devra subir plusieurs greffes de peau. Il souffre par ailleurs de plaies à la tête et de multiples fractures, rapporte La Provence. Selon le journal, le blessé a été entendu par les enquêteurs sur son lit d'hôpital.