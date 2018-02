Un détenu décède après un mois et demi de coma suite à un tabassage aux Baumettes à Marseille

Ramses Aly Elsayed, un détenu d'origine égyptienne de la prison des Baumettes est décédé mercredi après avoir été tabassé à la mi-décembre par cinq prisonniers et avoir passé un mois et demi

dans le coma. L'un des cinq agresseurs a été mis en examen jeudi, pour "meurtre", a précisé le procureur de Marseille, Xavier Tarabeux. Pour les quatre autres, l'information judiciaire ouverte le 3 janvier se poursuit.



20 minutes avant l'arrivée des surveillants

L'agression avait eu lieu dans une cour de promenade du nouveau bâtiment,Baumettes II, selon l'association Confluences qui avait dénoncé ce "moulonnage" en janvier. Les agresseurs se seraient acharnés sur leur victime âgée d'une trentaine d'années, à coups de pieds dans la tête et en lui sautant à pieds joints sur le thorax. Selon l'association qui dit avoir vu une vidéo, le tabassage aurait duré 20 minutes avant que des surveillants n'interviennent pour emmener le blessé.



La victime a été transférée à l'Unité hospitalière sécurisée inter-régionale (UHSI), installée au sein de l'hôpital Nord de Marseille, où elle est officiellement décédée mercredi 7 février. L'administration pénitentiaire a confirmé le décès sans autre précision.