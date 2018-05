Finale Ligue Europa : des places à 150 euros mais très chères à obtenir

Une honte, il n'y aura pas de place pour tous

La billetterie pour la Fan Zone

Ce matin, devant le local du club des supporteurs Marseille Trop Puissant (MTP), plusieurs centaines de personnes attendaient pour acheter le sésame pour assister à la finale de la Ligue Europa, à Lyon, entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid, le 16 mai prochain. L'UEFA a accordé 11.500 places aux supporteurs de l'OMs'insurgent les MTP.Le store du local des MTP s'est ouvert à 11H00, mais pour être certain d'avoir une place, les premiers sont arrivés hier soir dès 21H00 et ont dormi sur place. D'autres, ne sont pas allés travailler ce matin, rien n'est plus important que d'assister à la finale.Ici, 740 places sont proposées, le package : transport en bus, billet, maillot collector 93 et tee-shirt MTP pour 150 euros.Ici, les premiers arrivés sont les premiers servis.Ce matin, les MTP ne sont pas les seuls à avoir ouvert leur porte pour la vente des billets pour la finale. Les Yankee Nord, les Commando Ultra, le Club des Amis de l'OM, les Fanatics et les South Winners proposent également des billets à leurs abonnés. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Chaque club a choisi son mode de sélection, certains selon le principe du premier arrivé, premier servi, d'autre privilégient les abonnés les plus actifs ou les plus fidèles du club. L'UEFA a attribué 11.500 places aux supporteurs de l'OM, l'instance européenne a déjà vendu 36.000 places avant de connaître les qualifiés.

Comme pour la demi-finale retour contre Salzbourg, la finale entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid devrait être retransmise sur écran géant, au stade vélodrome. Un peu plus de 22.000 places seront disponible, l'inscription est gratuite mais obligatoire. La billetterie devrait être ouverte vendredi sur le site orangevelodrome.com.