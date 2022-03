Flambée des carburants : voici comment trouver une station-service moins chère près de chez vous

Le cours du pétrole brut s'est envolé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le litre de sans plomb 98 a dépassé les deux euros dans certaines stations de Marseille. On vous explique comment trouver les meilleurs prix près de chez vous.

Mauvaise surprise à la pompe, en ce début de semaine. Le litre de sans plomb 98 a franchi la barre des deux euros dans certaines stations essence. C'est la conséquence des attaques russes en Ukraine, suite auxquelles les cours du pétrole brut se sont envolés, et les prix aussi.

3,64 centimes de plus pour le gazole, 3,79 centimes de plus pour le sans-plomb 95, et deux centimes de plus pour le super sans-plomb 95. Des records jamais égalés depuis 2014. Et cela devrait encore augmenter ces prochains jours.

Sites et applications pour trouver les meilleurs prix

Pour trouver la station la moins chère près de chez vous, plusieurs options sont possibles. Vous pouvez d'abord consulter le site prix-carburants.gouv.fr, une plateforme du gouvernement mise à jour toutes les dix minutes.

Prix du carburant, exemple à Marseille. • © prix-carburant.gouv.fr

Vous pouvez également retrouver une carte interactive sur le site plein-moins-cher.fr, qui utilise les données du gouvernement. Cela permet de filtrer en fonction de votre région, de votre département ou de votre ville. Ce site permet aussi de chercher par type de carburant ou par nom de station.

En cliquant sur la carte ci-dessous, vous tombez directement sur la carte, et à vous de chercher :

Attention, contrairement au site du gouvernement, les données sont mises à jour toutes les demi-heures.

Pour trouver une station moins chère sur votre smartphone, il existe aussi plusieurs applications comme Gasoil Now, qui vous géolocalise et affiche votre position sur une carte. Essence & Co propose la même chose, dans un rayon de 1 à 50 km autour de chez vous, ou encore l'application Gaspal.

Sur l'application d'itinéraire Waze, les utilisateurs peuvent également ajouter les prix aux stations pour que tout le monde en profite.