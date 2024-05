Flamme olympique à Marseille : qui est Naestro, le ténor passé par la case prison, qui chantera "La Marseillaise" sur le Vieux-Port ?

Ancien boxeur incarcéré pour trafic de drogue, le chanteur originaire de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) Naestro a suivi un parcours plus qu'atypique. Le ténor chantera l'hymne national ce mercredi à Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique.

Un "honneur". Nabil Rachdi n'a pas caché sa joie sur son compte Instagram. Le ténor plus connu sous le nom de "Naestro" a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il chantera l'hymne national pour l'arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port mercredi 8 mai. Ancien membre de l'équipe de France de MMA, impliqué dans une affaire de stupéfiants qui l'a conduit en prison, ce trentenaire, originaire de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône, a connu plusieurs vies avant de devenir un artiste d'Urban Opéra, un mélange de pop urbaine et d'opéra.

Ancien professionnel de MMA

"Je peux enfin vous annoncer que j'ai l'honneur et le privilège de chanter pour acceuillir l'arrivée de la flamme olympique en France à Marseille !", a écrit Naestro. Le ténor sera la voix de La Marseillaise sur le Vieux-Port, sous les yeux des 150 000 spectacteurs attendus pour l'arrivée du Belem. Une consécration pour Nabil Rachdi.

Bien avant la musique, Nabil Rachdi a su se faire un nom dans les sports de combat. Après s'être essayé à différentes pratiques, il enfile les gants à l'âge de 16 ans et s'inscrit au MMA. À 18 ans, il intègre l'équipe de France, devenant le plus jeune titulaire de la discipline.

Mais la carrière de ce champion va tourner court. Naestro va connaître des soucis avec la justice. L'ancien sportif est impliqué dans une affaire de stupéfiants. Il sera arrêté et envoyé en prison.

Une rencontre avec l'opéra en prison

C'est lors de son incarcération que Nabil Rachdi va prendre conscience de son talent vocal. Le futur artiste va partager sa cellule avec un Italien prénommé Bruno avec lequel il va se lier d'amitié. Une rencontre qui va bouleverser son destin.

"Lors d'une promenade, j'appelle mon co-détenu pour lui parler d'une anecdote que je racontais à d'autres prisonniers. Mais il ne m'entendait car il était en train de discuter avec d'autres personnes." narre-t-il.

Je chante les trois mots d'opéra que tout le monde connaît 'O Sole mio' pour l'interpeller. Et c'est là que je découvre ma voix de ténor. Naestro, ténor à France 3 Provence-Alpes

Ce moment précis va être un tournant dans la vie de Nabil. Car, le chef de la prison, un passionné d'opéra, va entendre la voix de Naestro résonner et va lui offrir deux disques de Pavarotti.

"J'ai encore ces CDs", se remémore le chanteur. La chance que j'ai eu, c'est que j'avais la traduction des morceaux grâce à mon compagnon de cellule. L'opéra est devenue une passion. Je ne peux plus passer une journée sans musique."

Le début d'une carrière

Révélé au grand public en 2015 lors de l'émission La France a un incroyable talent, puis au Marrakech du Rire en 2017, Naestro va se faire définitivement connaître grâce à sa reprise "Bella Ciao" sortie en 2018. Ce titre en collaboration avec plusieurs artistes comme Maître Gims, Dadju, Vitaa et Slimane va connaître un important succès.

Depuis Nabil Rachdi enchaîne les projets. En 2020, il a posé sa voix avec un autre marseillais Soprano, avec le titre Leçon numéro 1. Une collaboration particulière et pleine de sens pour celui qui a crée le style d'urban opéra.

Soprano, c'est ma plus belle rencontre dans la musique. C'est le plus bel artiste humainement parlant. Puis il a vraiment une voix puissante. Naestro, ténor à France 3 Provence-Alpes

Si pendant un moment Nabil Rachdi n'a pas voulu rendre publique son passé d'ancien condamné, depuis quelques temps, il a décidé d'en parler. Cela se retrouve notamment dans sa dernière composition, la dernière reprise d'"E LUCEVAN LE STELLE", faisant le portrait de sa vie.

Sur ce titre, interprété à l'origine par Puccini, Naestro mêle rap et opéra. Un mix des styles qui s'imposait à lui sur ce son.

"Cette chanson est mon air d'opéra préféré. Mais j'aimais seulement chanter les notes les plus hautes. Celles qui étaient basses m'ennuyaient un peu. Alors j'ai eu l'idée d'inviter un rappeur pour interpréter cette partie. Mais mon manager m'a demandé si je savais rapper et m'a proposé de poser sur ces passages. Et c'est comme ça qu'on a créé l'urban opera" expliquait-il en 2022 à la sortie du titre. Le hit a cumulé plus de 2 millions de vues sur YouTube.