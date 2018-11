Immeubles effondrés à Marseille : comment aider les sinistrés de la rue d'Aubagne ?

Deux jours après le drame de la rue d'Aubagne, la solidarité s'organise à Marseille. Partout dans la ville, particuliers et associations s'organisent pour apporter leur aide aux sinistrés.



La Croix Rouge

A la suite des effondrements d’immeubles sur Marseille, la Croix-Rouge française continue de mobiliser des équipes de bénévoles sur place.

Retrouver nos photos sur Flickr : https://t.co/Di9LgK6vTu#croixrouge #redcross #secouriste #solidarité #marseille pic.twitter.com/K4dFSLqhGu — CroixRouge Marseille (@CroixRougeMrs) November 6, 2018





"Femmes d'ici et d'ailleurs"

L'Union des familles musulmanes

AirBnb

Les commerçants

L'Alliance savinoise

Vous voulez proposer des vêtements, un logement ? France 3 vous ouvre un groupe Facebook "solidarité avec les sinistrés de la rue d'Aubagne" pour rassembler vos initiatives et propositions de partage et de solidarité.Depuis hier soir, laa installé une cellule psychologique ainsi qu'une assistance médicale à la mairie du 1/7, en haut de la Canebière. Elle y accueille toutes les personnes qui le souhaitent. L'organisme lance également un appel aux dons, à déposer au 61 la Canebière. Vêtements chauds, sous-vêtements, chaussettes, pour hommes, femmes et enfants sont les bienvenus.L'association "Femmes d'ici et d'ailleurs" oeuvre dans le quartier depuis plus de 20 ans. Elle accompagne les familles en difficulté du quartier. Elle vient de lancer une alerte sur les réseaux sociaux pour collecter les produits de première nécessité (produits d'hygiène etc...). Les dons sont à déposer au 4 rue Mazagran (1er).L' Union des Familles Musulmanes de son côté lance un appel à la générosité et demande des vêtements, des meubles destinés aux sinistrés de la rue d'Aubagne.En matière de logement, les loueurs se mobilisent...Lequi réunit une centaine de propriétaires d'appartements en location,propose d'accueillir les personnes qui ont été évacuées. Il met à disposition des logements disponibles. L'inscription doit se faire par mail à cette adresse : clubhotesairbnbmarseille@gmail.com Des restaurateurs et des commerçants ont apporté de la nourriture aux dizaines de sinistrés de la rue d'Aubagne réfugiés à la cellule installée à la mairie de secteur. Un pizzaiolo a apporté une quarantaine de pizzas la nuit dernière, pour soulager les familles obligées de dormir hors de leurs appartements.est lancée par l'pour venir en aide aux victimes des effondrements qui ont détruit les immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille., expliquent les organisateurs de la cagnotte.