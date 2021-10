Intempéries : quelles communes reconnues état de catastrophe naturelle dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse?

Le gouvernement a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les communes touchées par les intempérie du 4 octobre. La liste a été publiée au journal officiel, les sinistrés ont dix jours pour faire leur demande d'indemnisation.

Les violentes intempéries du 3 au 5 octobre ont provoqué des inondations et des coulées de boue responsables d'importants dégâts sur leur passage, à Marseille et dans ses environs, mais aussi dans le Var et le Vaucluse.

Le 15 octobre, le gouvernement a reconnu l'état de catastrophe naturelle ouvrant à des indemnisations des dommages pour les sinistrés.

La liste des communes concernées a été publiée au Journal officiel du 17 octobre.

23 communes des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence , Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gémenos, Gréasque, Marseille, Meyreuil , Mimet, La Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint-Savournin, Velaux, Venelles, Ventabren.

30 communes du Var

Artignosc-sur-Verdon, Barjols, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, La Celle, Châteauvert, Correns, Cotignac, Draguignan, Fox-Amphoux, Garéoult, Ginasservis,Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Moissac-Bellevue, Montmeyan, La Motte, Néoules, Pontevès, Régusse, Le Revest-les-Eaux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Saint-Martin-de-Pallières, Tavernes, Trans-en-Provence, Le Val, Varages, La Verdière.

8 communes du Vaucluse

Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Lapalud, Mornas, Pertuis, Piolenc, Sérignan-du-Comtat, Sorgues.

Les habitants de ces communes qu'ils soient particuliers ou entreprises doivent déclarer les dommages subies à leur compagnie d'assurance dans les 10 jours suivant la reconnaissance de catastrophe naturelle. Un expert missionné par l' assureur viendra ensuite faire les constatations sur place.



Pour les dégâts causés au patrimoine public (écoles, voiries...) auxquels l'état de catastrophe naturelle ne s'applique pas, la Ville de Marseille va solliciter le fond de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques. L'estimation des dégâts est en cours de finalisation.