Journée mondiale sans tabac : un clip pour redonner "un souffle de vie"

Christelle Desnue a le sourire dans la voix. Le sourire, quand elle aide ses trois enfants à faire leurs devoirs. Même un jour de fête des mères, oui!

Le sourire aussi quand elle parle de ce clip, qu'elle a réalisé avec 13 autres personnes. 14 combattants, 14 malades du cancer du poumon.

Christelle a 44 ans, et vit à Cuges-les-Pins, avec ses trois enfants, et "son amour des bancs de fac". Tout commence en février 2019. La quadragénaire souffre de fortes douleurs dans la poitrine et dans le dos. Ancienne fumeuse, elle fait une radio des poumons et un bilan complet. Tout est parfait.

Les douleurs ne passent pas, même avec les séances de kiné et les anti-inflammatoires. Un an plus tard le verdict tombe, c'est un cancer du poumon métastasé.

"Le monde s'écroule. Je me croyais immortelle" raconte-t-elle. Après une année de traitements, de complications, d'hospitalisations, elle est aujourd'hui en rechute.

Alors quand on lui a proposé de participer à ce clip, elle a tout de suite accepté. Peut-être un peu pour se redonner à elle aussi ce "souffle de vie".

"Un hymne à la joie"

"Le projet de chanson est né de Carole et Gégé. Gégé, c'est le beau-gosse torse-nu qui fait sa chimio dans le clip, Carole, danse en pyjama Snoopy !", plaisante Christelle. "Gégé a composé la musique, Carole les paroles".

Leur groupe, "Lung Band". Lung, comme poumon en anglais. Et ce titre, "pour un souffle de vie", raconte le quotidien, mais surtout le combat de ces patients. Un clip, qui redonne un souffle, qui redonne le sourire.

"C'est un hymne à la joie, cette chanson", explique Christelle.

Nous sommes vivants, et nous voulons montrer que la vie ne s'arrête pas au diagnostic. Christelle Desnue

"C'est de la vitamine en barre ! Avant votre chimio, il faut prendre de la B12 ou de la B9, et bien là vous pouvez regarder ce clip", plaisante-t-elle !

Mon Réseau, le réseau social du partage

Ce projet est né grâce à Mon Réseau / Cancer du poumon. Un réseau social, où les malades partagent leurs combats, leurs interrogations, leurs doutes et leurs espoirs.

"La première année, je trouvais mes réponses toute seule. Mais lorsque j'ai fait une rechute, j'ai pris un gros coup au moral. J'avais besoin d'aide".

Affronter la mort, en parler à ses enfants, où même "préparer l'après". Christelle a trouvé une écoute et des réponses au sein du réseau.

"Je me suis inscrite le 31 décembre de l'année dernière. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai reçu des dizaines de messages de bienvenu et de soutien", raconte-t-elle. "J'y ai trouvé une dynamique et une convivialité que l'on ne trouve pas sur les autres forums".

Au fil des discussions, l'idée est née de créer un clip, et le projet est lancé, impulsé par un Gégé chanteur Crooner !

Dédramatiser la maladie ? "Non, le cancer est un drame", corrige la quadragénaire. "Mais quand je dis aux gens que j'ai un cancer du poumon métastasé, on me voit immédiatement dans un cercueil. Mais je ne suis pas morte. Je fais la fête des mères, les devoirs de mes enfants, je travaille aussi".

Les thérapies innovantes, un espoir pour de nombreux malades

Christelle Desnue est directrice de recherche au CNRS. Ses collègues ont d'ailleurs participé sans hésiter au clip !

Christelle Desnue lors du tournage du Clip "Pour un souffle de vie" • © Christelle Desnue

D'ordinaire, elle traque les virus. Aujourd'hui, elle les injecte dans son corps, pour un essai clinique qui la porte toutes les semaines à Paris, où elle est prise en charge par l'Institut Gustave Roussy.

"On injecte un petit virus génétiquement modifié directement dans mes métastases, il va se répliquer et cibler les cellules tumorales", explique la chercheuse.

Christelle connaît la médecine. Elle sait dénicher les études, les essais cliniques. Elle sait les comprendre aussi. Et elle veut aujourd'hui que le plus grand nombre de malades ait accès à ces informations : "si l'information ne vient pas de l'oncologue, on peut rater une chance de vivre plus longtemps".

"Les thérapies innovantes, notamment l'immunothérapie, c'est un espoir immense dans la lutte contre le cancer. Ce n'est pas curatif, mais çà freine le développement du cancer", explique Christelle.

La chercheuse sait que son cancer ne guérira pas.

Elle ne sait pas si sa maladie est liée au tabac. Mais pour elle, la Journée mondiale sans tabac, est "l'occasion de parler du cancer du poumon, et d'en parler de façon pas dramatique".

"La recherche avance vite, il faut redonner espoir", conclut Christelle. Pari réussi, pour elle et ses 13 compagnons de lutte.

Quatorze chanteurs qui sont loin d'être à bout de souffle, puisqu'ils imaginent déjà composer d'autres morceaux, et continuer de distiller autant d'espoir que de bonne humeur !