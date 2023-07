La Marseillaise à pétanque 2023 : l’article à lire pour tout savoir sur la plus grande compétition de boules au monde

L'édition 2023 se déroule du 2 au 5 juillet à Marseille et rassemble chaque année des dizaines de milliers de joueurs et plus d'une centaine de milliers de spectateurs.

Une compétition où les champions restent parfois sur le carreau. Le mondial La Marseillaise à pétanque débute dimanche 2 juillet à Marseille et regroupe entre 12 000 et 14 000 joueurs chaque année. Il s’agit du plus grand concours international de pétanque au monde.

Preuve de son immense renommée : en 2022, plus de 165 000 spectateurs ont été accueillis au Parc Borély. France 3 Provence-Alpes vous propose de tout savoir sur cette compétition majeure.

Le mondial La Marseillaise à pétanque, c'est quoi ?

C'est la plus grande compétition internationale de pétanque du monde. Elle se déroule du 2 au 5 juillet cette année, au Parc Borély à Marseille. Créé en 1962, ce tournoi est ouvert aux femmes et aux hommes de tous âges, licenciés ou non. Il se dispute par équipe de trois joueurs (triplette) et fonctionne sur le principe de l’élimination directe. Chaque année, la compétition regroupe entre 12 000 et 14 000 participants. En 2022, le mondial La Marseillaise à pétanque a accueilli 165 000 spectateurs, qui peuvent assister gratuitement aux parties.

Comment s'annonce cette nouvelle édition ?

Plus de 85 départements sont représentés et la barre des 4 000 équipes devraient être atteinte cette année, ce qui n'était plus le cas depuis l'instauration d'un certificat médical obligatoire pour tous les joueurs en 2019 et les confinements de 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Quelles sont les nouveautés de ce Mondial ?

Plus que jamais, le Mondial La Marseillaise à pétanque veut s'ouvrir à de nouveaux joueurs et de nouveaux publics. "Nous avons créé la catégorie junior, qui va beaucoup plaire parce qu'on a beaucoup d'inscrits. Les jeunes vont enfin avoir leur catégorie, de 16 à 18 ans, détaille Pierre Guille, président délégué du Mondial. On a créé la journée de la femme le samedi. On va diffuser les deux demi-finales des parties femmes en direct dans le stade d'honneur. Et on offrira un petit cadeau à toutes les femmes présentes au mondial."

D'où viennent les compétiteurs ?

Les joueurs viennent du monde entier, même si la France est évidemment la nation la plus présente parmi les joueurs. Au total, 26 nations sont représentées au mondial La Marseillaise à pétanque. Pour la première fois, deux équipes viennent du Chili. Des triplettes arrivent du Mexique, des États-Unis, du Canada et même d'Australie.

Malgré les difficultés d'obtention de visa, des équipes viennent cette année de Tunisie, Maroc, Togo et d'Algérie. Côté européen, il y aura des Belges, des Suisses et des Allemands. Avec une dizaine d'équipes engagées, dont plusieurs se retrouvent régulièrement dans le tableau, l'Allemagne confirme son rang de grande nation de la pétanque.

Qui sont les favoris de cette édition ?

La compétition compte une douzaine de champions du monde, une trentaine d'anciens vainqueurs et des dizaines de champions de France. La compétition s'annonce donc particulièrement serrée. "Je ne me risque pas trop aux pronostics,en revanche, on a quand même des équipes immenses, explique Pierre Guille. Que dire de cette triplette Dylan Rocher, Diego Rizzi, Stéphane Robineau ? On pourrait dire qu’elle n'est pas tout à fait homogène, sauf qu'ils gagnent toutes leurs parties depuis le début de l'année. Après je mettrais une petite pièce sur l'équipe de Pierre Maurel, avec Ligan Doerr, vainqueur de l'année dernière. Vigo Dubois, qui peut aussi entrer dans l'histoire cette année et gagner sa septième marseillaise, comme Albert Pisapia. C'est ouvert."

D'autres champions seront également présents, comme les trois Philippe : Quintais, Suchaud et Jouffre, associés cette année. Mais aussi Marco Foyot, qui fera équipe avec Didier Chagneau, champion du monde et vainqueur de la Marseillaise 2016. Le Marseillais Jean-Michel Puccinelli, trois fois vainqueur de la compétition, sera associé à Ludovic Montoro et Pierre Lucchesi.

Quels sont les enjeux cette année ?

Pour cette édition 2023, une compétition se joue dans la compétition. Deux pétanquistes pourraient battre le record d'Albert Pisapia, sept fois vainqueur du Mondial. Il s'agit d"Antoine "Vigo" Dubois, 42 ans et Marco Foyot, 70 ans.

"On y croit toujours, déclare ce dernier. Quand je rentre dans les allées du Parc Borély, c'est pour gagner. Maintenant les années passent, les boules sont de plus en plus lourdes, elles sont de plus en plus basses. Mais j'ai toujours espoir." Pour le champion parisien, gagner La Marseillaise à pétanque est devenu de plus en plus difficile. "Maintenant tu as 100, 200 équipes qui peuvent gagner, plus toutes les autres. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de belles équipes."

Comment fait-on pour suivre la compétition ?

Sur place, si vous êtes à Marseille, voici la carte des terrains où vont se jouer les parties. Et comme chaque année, France 3 va vous faire vivre les parties sur l'antenne télé, sur notre site internet et sur France.tv. La liste des canaux pour recevoir France 3 Provence-Alpes partout en France est disponible dans cet article.

