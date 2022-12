Le rappeur marseillais JuL reste l'artiste le plus écouté sur la plateforme Spotify en France en 2022

Pour la deuxième année consécutive, JuL conserve sa première place au classement des artistes les plus écoutés en France sur Spotify. Il n'est pas le seul Marseillais dans le top 10. Le rappeur de Saint-Jean-du-Désert est accompagné de Naps, qui se classe à la sixième position.

Une chose est sûre, quand JuL dit à ses fans : "Faites des streams pour d'Or et Platine" (son label de musique), il sait se faire entendre.

Celui qui est surnommé "La machine" est l'artiste le plus écouté sur Spotify France, la plateforme d'écoute numérique, en 2022.

L'artiste cumule plus de cinq milliards de streams pour l'année écoulée. Un chiffre qui pourrait grossir à la vue de la sortie de son double-album "Coeur Blanc", le 9 décembre prochain.

Ce succès vient couronner une riche année artistique pour "Le J". Le 4 juin 2022, le trentenaire a réalisé un de ses rêves en donnant un concert à l'Orange Vélodrome. Un show organisé au lendemain de la sortie de son 25 e album, Extraterrestre qui se classe à la sixième place des albums les plus streamés sur la plateforme suédoise.

Un classement dominé par le rap

Dans ce classement, JuL est loin d'être le seul artiste de musique urbaine. L'interprète de "Tchikita" devance respectivement Ninho et Gazo et six autres rappeurs francophones, dont le Marseillais Naps. Seul le chanteur The Weeknd fait exception. Il se place à la huitième position.

En revanche, il y a un point où JuL fait figure d'OVNI. C'est qu'il n'a aucun de ses morceaux dans le top 10 des titres les plus joués. Dans ce domaine, c'est Ninho qui en tête avec le son "Jefe". Il devance le tube "Tout va bien" du Marseillais Alonzo, sur lequel l'ancien membre des Psy4 collabore avec Ninho et Naps.

Du côté des artistes féminines, Angèle trône tout en haut du podium. Elle devance Dua Lipa et Aya Nakamura.