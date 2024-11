"Les voleurs se régalent" : pourquoi les caméras de recul des Clio 5 sont au cœur d’un vaste trafic

Les caméras de recul des Clio 5 sont très faciles à voler, mais il existe une parade pour les propriétaires désireux de les protéger.

Pas moins de 538 caméras de recul arrachées sur des Clio 5, dont 400 rien que sur le port autonome de Marseille. C’est l’impressionnant butin d’un duo de malfaiteurs condamné courant novembre après avoir été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.

Cette affaire, rapportée par nos confrères du Figaro, attire l’attention sur la vulnérabilité de ce modèle du constructeur français Renault, quelques jours après le démantèlement d’une équipe de voleurs de voitures opérant entre la Gironde et les Bouches-du-Rhône.

Parce qu'elle est insérée dans le logo

En cause ? L’incrustation de la caméra de recul dans le logo du véhicule commercialisé depuis 2019, très facile à démonter. “Le logo est collé au capot avec de l’adhésif. Les voleurs se régalent, il suffit de taper un grand coup et de passer au cutter autour du logo pour s’en emparer”, explique Philippe Caruso, garagiste à l’Art de l’Auto, dans le 10ème arrondissement de Marseille.

Il existe bien une parade pour les propriétaires de Clio 5. “Arracher soi-même le logo, et le fixer avec de la colle chimique”, poursuit le garagiste. La tactique n’est pas totalement infaillible, mais elle permet d’éloigner les voleurs les moins chevronnés. Le tube de colle coûte une quinzaine d’euros seulement, et il est possible de réaliser l’opération soi-même. Et bien sûr, il est recommandé de laisser sa voiture dans un garage fermé le plus souvent possible.

Parce que ça se revend très bien

Si ces caméras ont autant de succès, c’est aussi parce qu’elles sont très recherchées sur le marché de l’occasion. Il suffit de faire un tour sur internet pour s’en rendre compte : sur leboncoin, une vingtaine de caméras de recul de Clio 5 sont en vente pour des prix variant entre 15 et 50 euros. Par comparaison, la même recherche ne donne aucun résultat pour les Renault-Nissan, les Ford Fiesta ou les Citroën.

Les caméras volées par le duo de malfaiteurs arrêtés courant novembre étaient vendues “à l’unité dans la rue pour une trentaine d’euros ou par lot à des garages peu regardants”, selon des propos rapportés par un policier au Figaro. Ces vols auraient explosé depuis qu’une loi de 2019 oblige les professionnels de l’automobile à proposer des pièces d’occasion à leurs clients, selon cette même source.

La gamme de véhicules Renault a décidément la cote auprès des malfaiteurs. Avec plus de 2 300 sinistres recensés, la Clio IV a été la voiture la plus volée de 2023, selon les chiffres du GIE Argos, le groupement des assureurs français pour l'identification et la restitution des véhicules volés.