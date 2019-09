Un adolescent de 15 ans tué au couteau à Marseille

Ce samedi 21 septembre, autour de 15h45, un adolescent de 15 ans a été mortellement blessé à l'arme blanche et un autre plus légèrement blessé au dos.L'agression s'est déroulée dans le quartier Saint-Loup, dans le 10ème arrondissement de Marseille, à l'intérieur de la résidence Château Saint-Loup, traverse Chante-Perdrix.Selon les premiers éléments, un groupe de trois adolescents aurait été pris à partie par un 4ème individu, auteur présumé de l'agression.A l'arrivée des Marins-Pompiers, l'un des jeunes, âgé de 15 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Les secours ont tenté de ranimer la victime, en vain.Un autre mineur, âgé de 17 ans, a été blessé dans le dos. Il a été transporté à l'hôpital. Un troisième jeune homme sur place se trouvait lui en état de choc.Le meurtrier présumé est recherché par les services de police sur les lieux, a indiqué le procureur de la République à Marseille, Xavier Tarabeux."Selon les premiers éléments de l'enquête, on s'oriente vers une rixe entre jeunes pour un mobile encore inconnu", a-t-il précisé.