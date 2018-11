Marseille : un incendie dans un immeuble du Panier, 4 personnes se jettent par la fenêtre et une victime inconsciente

Ce matin, vers 8H00, les marins-pompiers de Marseille sont intervenus sur un incendie dans un immeuble, rue Michel Salvarelli, dans le quartier du Panier à Marseille. A leur arrivée, les secouristes découvrent que quatre personnes se sont défenestrées.

Reportage : Ghislaine Millet et Gaëlle Carra





Quatre personnes défenestrées

Mohamed, 14 ans et Djamel, un voisin, ont aidé les occupants de l'immeuble à sauter par la fenêtre avec un matelas / © Frédéric Renard



Une cinquième victime



Solution de relogement

Un homme de 52 ans s'est jeté du premier étage et une femme de 38 ans et ses deux enfants, une petite fille de 4 ans et un garçon de 11 ans, se sont jetés du deuxième étage.Les quatre victimes n'ont pas été blessées, un jeune habitant du quartier, Mohamed, âgé de 14 ans, a sorti un matelas dans la rue pour permettre aux occupants de l'immeuble de sauter. Avec l'aide de son voisin Djamel et de policiers arrivés rapidement sur les lieux, ils ont porté le matelas comme un trampoline, ce qui a permis aux occupants de ne pas être blessés.En pénétrant au dernier étage de l'immeuble, les marins-pompiers ont découvert une cinquième victime dans la cage d'escalier. Il s'agit d'un homme de 41 ans, inconscient à l'arrivée des secours, intoxiqué par les fumées. Il a pu être réanimé et transporté à l'hôpital, dans un service spécialisé. Le pronostic vital n'est pas engagé, selon les marins-pompiers.L'incendie se serait déclaré dans la cage d'escalier de l'immeuble.L'escalier et les paliers en bois du premier et du deuxième étage se sont effondrés, les occupants de l'immeuble n'avaient aucune autre issue que la fenêtre de leur appartement pour échapper aux flammes.L'incendie a été rapidement maîtrisé.En attendant une solution de relogement pour les occupants de l'immeuble, Lisette Narducci, maire de secteur, présente sur-place, a ouvert le centre d'animation rue du Refuge, situé à proximité.