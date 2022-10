Marseille : le directeur de la police judiciaire démis de ses fonctions

En poste depuis 2015, Eric Arella, le directeur de la police judiciaire à Marseille, a été démis de ses fonctions. Cette décision fait suite à la mobilisation de policiers, jeudi, lors de la visite au commissariat de l'Evêché du chef de la police nationale, Frédéric Veaux.

Eric Arella n'est plus le directeur de la PJ à Marseille, a-t-on appris auprès de plusieurs sources concordantes.

La décision fait suite à la publication jeudi d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit des policiers accueillir le directeur général de la PJ, Frédéric Veaux, par une haie d'honneur silencieuse.

Frédéric Veaux n'aurait pas apprécié la manifestation, ce qui l'aurait poussé à limoger Eric Arella. Il sera remplacé par Dominique Abbénanti, actuellement en poste à l'ambassade d'Algérie.

"On n'a pas les tenants et aboutissants mais pour moi il paie les pots cassés suite à la manifestation d'hier" estime Franck Faraci, délégué pour SGT-FO.

Les fonctionnaires protestent actuellement contre une réforme voulue par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le projet prévoit de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant du préfet.

"La réforme du point de vue de l’investigation, c’est la mise en danger des concitoyens et de l’état sur les 10 ans venir, la Belgique, les pays bas ont fait cette réforme et le regrettent", souligne Thomas, chef de groupe à Marseille.

Eric Arella applaudi par les policiers

Des policiers sont actuellement rassemblés devant le commissariat de l'Evêché, dans le 2e arrondissement de Marseille, en soutien à leur ex-directeur. Ils l'ont accueilli par une haie d'honneur et des applaudissements. "Bravo Monsieur" le salue un fonctionnaire.

"Ce que l'on vit en ce moment, jamais on n'aurait pensé le vivre", commente Thomas, chef de groupe à Marseille.

"On perd un grand Monsieur" réagit Franck Faraci. "C’est quelqu’un qui a la mentalité PJ. il sait ce qu’est la grande criminalité, il fait confiance à ses enquêteurs, c’est un passionné. C’est quelqu’un d’une loyauté absolue."

La réforme de la police judiciaire inquiète les policiers. Ils estiment qu'elle ne leur permettra plus de se concentrer sur les enquêtes chronophages, contre le crime organisé par exemple. "C'est un travail à plein temps, les collègues rentrent chez eux avec les dossiers, observe Franck Faraci. S'ils doivent en plus gérer d'autres dossiers comme des contentieux entre particuliers, leur crainte c'est de ne plus pouvoir travailler sur la grande criminalité."

La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens s'est elle même inquiétée du projet de réforme, lors de l'audience de rentrée, au tribunal judiciaire de Marseille, le 30 septembre dernier.

"Qui sera en capacité prochainement de traiter nos enquêtes de fraudes sociales, fiscales, nos enquêtes que nous souhaitons engager sur le grand circuit de blanchiment ou sur le détournement de fonds publics ?", s'est interrogée Mme Laurens.

"On a appris cette nouvelle avec une grande surprise. C'est le signe que l'exécutif va avoir du mal à mettre en place cette réforme. Normalement, lorsqu'il y a des réformes, il y a un dialogue et lorsqu'il y a des désaccords, on essaye de trouver des compromis. J'ai peur que si cette réforme passe en force, elle ne soit ni acceptée, ni comprise", a réagit Clara Grande du syndicat de la magistrature à Marseille.

selon elle, "ce limogeage montre une sorte de marque d'autoritarisme. Je ne sais pas comment on va travailler. Il y aura une perte de confiance de ces forces de l'ordre, de cette équipe de la police judiciaire, qui est ébranlée".

Sur France Inter, le 31 août dernier, le procureur général près la Cour de cassation avait estimé que la réforme voulue par Gérald Darmanin ne va "pas dans la bonne direction".

Les syndicats demandent la sanctuarisation des services de PJ. Les fonctionnaires des PJ sont invités à se rassembler le 17 octobre prochain.

