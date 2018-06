Marseille: un policier se fait dérober son arme par une voleuse à la tire

Un policier de la DGSI de Marseille s'est fait voler son arme par une voleuse à la tire hier jeudi, alors qu'il. Si la voleuse présumée, une femme d'une soixantaine d'années, a été rapidement localisée, environ une heure et demie plus tard, notamment grace à la vidéosurveillance, l'arme, elle, s'est volatilisée, vraisemblablement revendue, a précisé la Direction départementale de la sûreté publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône, confirmant une information de nos confrères de La Provence La voleuse est "connue des services de police pour des faits similaires", a précisé la DDSP, en soulignant que l'enquête était ouverte pour "vol à la tire, c'est-à-dire un vol simple": "Le policier était en civil, rien ne permettait de savoir qu'il était fonctionnaire de police, et, il n'a donc vraisemblablement pas été ciblé".Lors de son arrestation, près de l'endroit où le policier avait déjeuné, la sexagénaire a étéqui pourrait provenir de la vente de l'arme. "Il s'agit a priori d'un, une erreur qui devrait être suivie de conséquences administratives, mais évidemment nous portons une attention particulière à cette affaire", a encore expliqué la DDSP à l'Agence France Presse.