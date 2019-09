Marseille : trois policiers blessés en stoppant des suspects en fuite

Un jeune majeur et un mineur tentant de s'enfuir à bord d'un véhicule volé ont percuté une voiture de la BAC ce dimanche matin à Marseille. Le choc frontal a été très violent et les trois policiers qui étaient à bord ont été blessés, indique-t-on à l'Hôtel de Police, confirmant une information de La Provence.



Les fonctionnaires ont pu s'extraire de leur voiture et interpellé les suspects. Les agents souffrent de douleurs et traumatismes aux cervicales, ils ont été conduits à l'hôpital de la Timone.



Il était un peu moins de 6h, quand les deux individus ont été repérés au niveau du 450 de la rue Paradis en train de charger dans un fourgon blanc une moto de grosse cylindrée stationnée sur la voie publique. Connus des services de police A la vue des policiers, les voleurs ont tenté de prendre la fuite. Deux équipes de policiers leur ont fait face. Une policière les a sommés de s'arrêter, elle a juste eu le temps de s'écarter pour ne pas être percutée par les suspects en fuite. Ces derniers ont fait demi-tour et volontairement percuté le véhicule de la BAC, selon la même source.



Les deux jeunes gens sont connus des services de police pour différentes infractions. Le conducteur majeur conduisait par ailleurs sans permis. Ils ont été placés en garde à vue.