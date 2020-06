Marseille : un cas de violence policière présumée signalée à la procureure de la République

Dans cette lettre que France 3 Provence-Alpes a pu consulter, un groupe d'étudiants décrit une scène où un homme est violemment projeté contre un mur par un policier, après un coup de clé sur une voiture de police.



Les auteurs expliquent avoir participé à la manifestation en début de soirée. Alors que la situation se tend, vers 21h30, le groupe décide d'aller dîner vers le Vieux-Port. Vers 23h, ils remontent la Canebière pour rentrer chez eux.



Au niveau de la Place Charles de Gaulle, ils croisent plusieurs véhicules de police. "Ils étaient en train de ramasser leurs affaires", explique Jeanne*, dont nous avons recueilli le témoignage. Au même moment, deux hommes "de couleur noire", précisent les témoins, arrivent à hauteur d'une des voitures.



Le plus jeune "agitait un trousseau de clés qui est venu légèrement heurter le coffre" du véhicule de police, expliquent-ils. Jeanne raconte qu'un des policiers est vivement sorti. "Il a pris de l'élan et a poussé de toutes ses forces le plus âgé".

Selon plusieurs témoins, l'homme percute violemment la façade d'un immeuble. "Il est tombé et s'est évanoui. Il y avait du sang". Lorsque Jeanne et ses amis tentent de lui venir en aide, les policiers les en auraient empêchés. "Ils nous ont menacé de nous gazer, c'était assez violent".



Une femme explique être médecin et demande à intervenir. Les policiers l'auraient laisser s'occuper du blessé, tout en sécurisant les lieux, en attentant l'arrivée des pompiers.

Dans une courte vidéo sur Facebook, où l'on ne voit pas les faits, la situation semble extrêmement tendue. Un policier s'avance avec une bombe lacrymogène à la main, intimant l'ordre aux témoins de reculer.

Choquées par la scène Jeanne et une de ses amies décident de photographier le numéro RIO des fonctionnaires présents. Depuis 2014, policiers et gendarme sont dans l'obligation de porter bien visible sur leur uniforme ce numéro d'identification.



Les deux jeunes femmes ne parviennent à relever l'identité que d'un seul policier. L'un d'entre eux aurait pris Jeanne à partie. "Il m'a dit : vous êtes en droit de me prendre en photo, mais moi je suis en droit de prendre votre pièce d'identité. Mais je ne vais pas le faire, car vous êtes une fille".



Le fonctionnaire se serait fait ensuite plus menaçant envers la jeune femme. "Si vous faites un témoignage qui serait faux ou modifié, attention à vous".

06.06.2020. Un homme blessé est soigné en marge de la manifestation des violences policières à Marseille. / © DR/ FTV

Enquête ouverte pour dégradation

La victime âgée d'une cinquantaine d'années a été prise en charge par les marins-pompiers "pour une plaie à la face suite à une chute" et transportée à l'hôpital de la Timone. L'homme serait hors de danger, selon le préfet de police Emmanuel barbe, qui a partiellement confirmé les faits.



"Il s'agit d'une personne qui était fortement alcoolisée, qui s'en est pris à une voiture de police et au moment où le fonctionnaire de police est sorti de la voiture, cette personne est tombée".



"Une enquête sera faite sur la dégradation du véhicule et les conditions dans lesquelles ça s'est passé seront examinées", a-t-il ajouté.



Pour Emmanuel Barbe, le préfet de police des Bouches-du-Rhône c’est un "non-événement". Le parquet est au courant de la situation "comme la personne a commis des dégradations, mais aucune enquête administrative", n’a été ouverte à l'encontre des fonctionnaires.

Des éléments de vidéosurveillance pourraient aussi faire l'objet d'une exploitation. Une caméra est installée juste à l'angle où se sont déroulés les faits.

Les auteurs du courrier ont expliqué vouloir porter plainte.

*Le prénom a été modifié