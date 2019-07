OM : Adil Rami absent pour la reprise de l'entraînement, une procédure disciplinaire ouverte contre lui

Back in the game 💥 pic.twitter.com/Gs5oGkV5cC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 1 juillet 2019

Une rupture médiatisée

Adil Rami est aux abonnés absent ce lundi 1juillet pour la reprise de l'entraînement de l'OM. Le joueur de football n'est pas au centre Robert Louise-Dreyfus, sur les terrains de La Commanderie, rapporte le service communication du club.Tous les autres joueurs sont bien présents pour rencontrer leur nouvel entraîneur André Villas-Boas.Une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui, il est pour l'instant écarté du groupe. Il sera auditionné dans les prochains jours. "La décision est antérieure à ses problèmes personnels", a précisé l'OM sans renseigner le motif de cette décision disciplinaire.Mardi 25 juin, son ex-compagne Pamela Anderson a annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux, enflammant Internet. Elle l'accuse de violences conjugales.Samedi 29 juin, le sportif professionnel a répondu sur le réseau social : "Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses, a t-il déclaré. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable".