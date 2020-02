Réforme du baccalauréat : un lycéen de Thiers en garde à vue et épreuves E3C annulées

Inadmissible! Suite au blocage pacifique du lycée #Thiers de #Marseille, un lycéen s’est fait interpeler. Alors qu’il était dans sa classe, il a été livré par un surveillant aux forces de l’ordre. Un rassemblement est en cours devant le commissariat de Noailles. Tout mon soutien! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 11, 2020

Près de deux cents personnes sont rassemblées devant le commissariat Noailles, dans le 1er arrondissement de Marseille. Des lycéens, des parents d'élèves et des enseignants sont venus soutenir un lycéen de Thiers, placé en garde à vue depuis lundi 10 février.Le lycéen, âgé de 15 ans, a été interpellé hier, dans l'après-midi, à l'intérieur de son établissement, pour "menaces de mort" et "outrage àagent" lors du blocage de son lycée, a indiqué une source policière.Hier matin, lors d'une manifestation devant le lycée Thiers, des lycéens se sont opposés aux policiers qui tentaient de débloquer l'entrée de l'établissement.Selon le syndicat enseignant FSU, le lycéen de 15 ans aurait participé à la manifestation."Il a ensuite été identifié et des agents sont venus l'interpeller dans l'établissement l'après-midi", a précisé la police.Après une nuit passé au commissariat, la garde à vue de l'adolescent pourrait se terminer vers 14 heures, cet après-midi.Ce matin, les lycéens ont refusé de participer aux épreuves communes de contrôle continu (E3C), les épreuves ont, comme hier , été annulées.