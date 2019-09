Règlement de comptes à Marseille : un homme abattu à la Kalachnikov à la cité du Mail

Un homme de 26 ans a été tué par balles lundi soir dans les quartiers Nord de Marseille dans ce qui "s'apparente à un règlement de comptes" lié au trafic de produits stupéfiants, a indiqué le parquet à nos confrères de l'AFP.La victime, connue de la police "pour des vols et des infractions à la législation sur les produits stupéfiants", a été abattue sur le parking d'un centre commercial de la cité du Mail, 14e arrondissement de Marseille, vers 22H45, a précisé Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille.Des coups de feu ont été tirés depuis un véhicule à l'intérieur duquel se trouvaient plusieurs personnes. Entre 10 et 20 douilles de calibre 7,62 mm correspondant avec une arme de type Kalachnikov ont été retrouvées sur place."Un véhicule qui semble correspondre à celui des auteurs a été retrouvé en feu à Châteauneuf-les-Martigues", a ajouté M. Tarabeux.L'enquête a été confiée à la direction interrégionale de police judiciaire.Neuf hommes sont décédés depuis le début de l'année dans la région marseillaise en comptant ce dernier homicide. Vendredi, deux hommes de 29 et 30 ans ont été tués par balles dans une chambre d'hôtel des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) par deux hommes armés et cagoulés. L'une des victimes, connue pour trafic de produits stupéfiants, était sortie de prison en septembre 2018.