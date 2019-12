Samia Ghali candidate à Marseille, “la ville a besoin que l'on soit la vraie Madone”

Je suis prête, j'y vais, je suis candidate à la mairie de Marseille.

Je veux être maire à plein temps, je ne serai que maire de Marseille. La ville a besoin que l'on soit la vraie Madone de Marseille.

"Une femme de gauche"

C'est dans les colonnes du JDD ce dimanche que Samia Ghali a choisi d'annoncer qu'elle est bien candidate à la mairie de Marseille.Samia Ghali défendra son projet sur le plateau du journal de France 3 Provence-Alpes ce dimanche à 19h."C'est la première fois que je le dis", a déclaré à l'hebdomadaire Samia Ghali, 51 ans. Pourtant depuis plusieurs mois déjà, la sénatrice ex-PS des quartiers nord, maire honoraire du 8e secteur (15-16), occupait le terrain médiatique avec son mouvement "Marseille avant tout" lancé en juillet dernier, qui revendique 6000 adhérents.Elue au Sénat en 2008 sous l'étiquette PS, Samia Ghali n' a pas repris sa cotisation au parti socialiste en 2019. "Libre à qui veut de rejoindre mon mouvement", lance-t-elle tout en réaffirmant qu'elle "est une femme de gauche".Sa priorité pour Marseille ? "Je souhaite aider Marseille à devenir la capitale méditerranéenne qu'elle devrait être. Il faut commencer par la réparer" affirme-t-elle. "La ville compte 40000 logements insalubres. Je mettrai tout de suite en place un permis de louer sur les logements de plus de 10 ans. Il faudra faire preuve d'autorité pour redresser Marseille."

La petit-fille d'immigrés algériens née à la belle de Mai rappelle qu'elle "a grandi dans un bidonville". Aujourd'hui elle estime être à la hauteur de la tâche.

Contrairement à d'autres, je ne suis pas née pour être maire, je le suis construite pour être le devenir.

Neuf candidats en lice

Lors des municipales de 2014, Samia Ghali avait été battue par Patrick Mennucci dans la primaire socialiste.Pour l'heure, neuf candidats se sont officiellement déclarés dans la bataille des municipales à Marseille : Martine Vassal, présidente LR du département et de la métropole Aix-Marseille, Bruno Gilles candidat dissident Les Républicains, Stéphane Ravier, sénateur Rassemblent national (RN), Stéphane Barles pour Europe Ecologie Les-Verts (EELV), Christophe Madrolle de l’Union des démocrates et des écologistes (UDE), Saïd Ahamada député LREM candidat sans l'investiture du parti qui doit désigner lundi l'ancien président de l'Université Aix-Marseille Yvon Berland , Jean-Philippe Agresti doyen de la faculté de droit d’Aix-en-Provence et ami du couple Macron, et Michel Pinard ancien consul et ambassadeur à la retraite qui se présente en candidat indépendant.