Un ancien légionnaire sans domicile écroué pour une série d'incendies au cœur du Parc des Calanques

Un homme a été interpellé le week-end dernier, mis en examen et placé en détention provisoire, suite à une série d’incendies volontaires perpétrés fin juillet, aux portes du Parc national des Calanques, à Marseille.

Un individu a été interpellé ce week-end du 10 et 11 août, il est soupçonné d'être l'auteur de plusieurs départs de feu à Marseille, a indiqué le procureur de la République Nicolas Bessone, dans un communiqué ce mardi 13 août.

Depuis le début de l'été, le massif des Calanques est sous haute surveillance. Avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie y est particulièrement élevé. Les 28, 30 et 31 juillet, plusieurs feux se sont déclarés sur un terrain privé dans le 9ᵉ arrondissement, aux portes du Parc national des calanques, non loin de zones habitées. Quelques dizaines de m2 de végétation ont été brûlés. Dans la nuit du vendredi 9 août 2024, à 21h15, un nouveau feu a parcouru 300 m2 de broussailles et de jeunes pins à proximité des habitations. L'intervention des marins-pompiers a permis d'éviter la propagation.

Une surveillance nuit et jour

La répétition de ces départs de feu suspects a conduit à la mise en place d'une surveillance, jour et nuit, à l’initiative du parc national, avec un renfort d’agents de l‘Office français de la biodiversité (OFB) et de la police nationale, précise le parquet.

"Les conditions de sécheresse de la végétation, les températures très élevées et l’emplacement de ces mises à feu faisaient qu’un départ de feu, s’il n’était pas éteint dès les premiers instants pouvait engendrer un drame et se développer jusqu’à Cassis comme ce fut le cas en 1990", rappelle le procureur.

Douze agents ont été mobilisés, dont huit du parc. Les marins pompiers ont également organisé également des rondes préventives, en coordination avec les enquêteurs du parc.

Le suspect a reconnu une partie des faits

Dans les premiers jours d'août, un individu suspect a ainsi pu être identifié, notamment grâce aux témoignages de riverains. L'homme squattait régulièrement un entrepôt abandonné. Le 10 août, les agents du parc en surveillance ont confirmé la présence du suspect sur les lieux. Le procureur a alors saisi la Division de la criminalité territoriale en renfort du Parc national des calanques et l'homme a été interpellé.

Placé en garde à vue ce weekend, il a expliqué aux enquêteurs être un ancien légionnaire sans domicile fixe. Il a reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés. Le suspect a justifié ses passages à l’acte par son ressentiment à l’égard de la société, indique le procureur Bessonne. Le suspect a été mis en examen mettait en examen pour incendies criminels, et il a été placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet, ajoute le communiqué.