Un homme retrouvé mort dans le coffre d'une voiture incendiée à Marseille

Ce mercredi au petit matin, un corps a été retrouvé par les marins pompiers de Marseille dans le coffre d'une voiture en feu dans le 3ᵉ arrondissement. La victime avait une partie du corps ligoté.

Les marins pompiers de Marseille ont été appelés vers 3h47, mercredi 17 juillet au matin, pour un incendie de voiture, rue Berthe Girardet dans le 3ᵉ arrondissement de la cité phocéenne. Lorsque le début d'incendie a été maîtrisé, et à l'inspection du véhicule, les hommes du feu ont découvert un corps ligoté dans le coffre du véhicule, a appris France 3 Provence-Alpes de source policière.

De l'essence sur tout le véhicule

Si seul l'avant de la voiture était en flamme, les marins pompiers ont aussi découvert que l'ensemble du véhicule avait été aspergé d'essence. La voiture en question est signalée comme volée. L'homme n'a pas été encore identifié. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire pour déterminer les circonstances de cette mort et la tentative de dissimulation de l'homicide.

Regain des homicides

Les homicides et tentatives d'homicides liés aux trafics de drogue se sont multipliés en ce début d'été à Marseille, après une accalmie au cours des six premiers mois de l'année. Au cours du week-end du 14 juillet, trois hommes ont été blessés par balles, l'un a été pris en charge par les secours, entre la vie et la mort. A ce jour, sept narchomicides ont été recensés à Marseille, contre 24 à la même époque l'an dernier. Le macabre décompte final était de 49 morts liés au narcotrafic dans la cité phocéenne.