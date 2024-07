Trois personnes blessées par balles, dont une entre la vie et la mort, après des fusillades à Marseille

Deux hommes ont été la cible d'armes à feu dans le quartier de la Cayolle (9ᵉ), dont un sérieusement touché est en urgence absolue. Un autre homme a été blessé par balle dans le secteur du Canet (14ᵉ). Des tentatives d'homicides qui repartent à la hausse ces derniers jours.

Les balles ont sifflé à Marseille dans la nuit du 14 juillet, peu avant que les fusées des feux d’artifice ne retentissent. Trois hommes ont été pris pour cible et blessés par armes à feu dans deux quartiers différents de la ville. Deux hommes de 33 et 40 ans ont été blessés à la Cayolle (9ᵉ) à Marseille vers 21 heures, le plus jeune des deux a été transporté médicalisé avec un pronostic vital engagé.

"Touché à la jambe et à l'artère fémorale, il était entre la vie et la mort lors de l'arrivée des secours", indique une source policière à France 3 Provence-Alpes, confirmant une information de La Provence. Selon cette même source, l'homme ne serait pas marseillais, mais originaire du Havre.

Les deux personnes ont été respectivement touchées aux cuisses rue Ramiel et boulevard de la Cayolle, vers 21 heures. Le deuxième blessé "n'est que légèrement touché", indique une source policière.

Deuxième tentative au Canet

Un troisième homme a été touché à la cuisse cette fois-ci quartier du Canet, rue Louis Guichoux dans le 14ᵉ arrondissement de Marseille. Cet homme de 35 ans n'a pas de pronostic vital engagé.

Ces nouvelles tentatives d'homicides interviennent après un début d'année placé sous le signe de l'accalmie. Un homme a été abattu avec des balles de calibre 9 mm, jeudi 11 juillet.

La veille, le 10 juillet, c'était un jeune homme de 19 ans qui a été la cible de tirs dans un groupe HLM du 14ᵉ arrondissement de Marseille, une cité connue pour abriter des points de deals.