Un tag antisémite découvert sur le mur d'une synagogue à Marseille, une enquête ouverte

A Marseille les tags antisémites se peignent sur les murs de nos synagogues.

C est l indignation, l émotion et la colère qui nous submergent à nouveau ce matin.

Ces étoiles sont les stigmates d un antisémitisme qui ne craint plus de s afficher.

Il est grand temps de balayer le…