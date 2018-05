VIDEO. Finale de la Ligue Europa : Zidane, Soprano, Ferroni... ces people qui soutiennent l'OM

Zidane, OM Zizou



Soprano, OM chanteur​



René Malleville, OM supporter



Nicole Ferroni, OM humoriste



Maaskri, OM acteur



A quoi ça sert de soutenir un footballeur ? Lui adresser des encouragements, des mots d'amour, des sourires chaleureux ? On ne sait pas trop parce que nous n'avons pas été footballeur professionnel. Mais on pense que ça lui fait plaisir, à ce jeune sportif tout déraciné dans cette lointaine ville de Lyon. Alors tout le monde y va de son petit mot, à sa façon. Graff, chanson, vêtements blancs et bleus, déco blanche et bleue, vidéos... Regardez les messages de ces personnalités, marseillaises ou pas.

Jean-Pierre Foucault, OM animateur



Zize Dupanier, OM comique