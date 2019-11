Hautes-Alpes : des symboles antisémites tagués sur une salle de sport à Briançon

Des croix gammées et des étoiles jaunes ont été taguées dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 novembre sur la façade d'une salle de sport de Briançon.Cet acte antisémite intervient trois jours après des tags islamophobes sur les murs d'un lieu de prière musulman de Gap.Pour le responsable de la structure sportive, "c'est l'incompréhension. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Nous sommes installés là depuis dix ans. C'est la première fois qu'un tel acte gratuit et décevant se produit".Le responsable a décidé de porter plainte contre X pour vandalisme au commissariat de Briançon."Les services de police, en étroite collaboration avec le parquet, procèdent aux investigations pour identifier les auteurs de ces agissements qui sont en totale contradiction avec les valeurs de la République", a indiqué la préfecture dans un communiqué.À ce jour, aucune revendication n’a été exprimée et aucun lien entre les deux séries de tags n’a été établi.