Gap : plus de 200 personnes manifestent en soutien aux jeunes migrants

© Jean-Manuel Bertran France 3 Provence Alpes

Alors que trois militants pro-migrants, deux Suisses et une Italienne, ont été transférés des Hautes-Alpes à la prison des Baumettes à Marseille dans l'attente de leur jugement, une manifestation de soutien aux jeunes migrants était organisée ce samedi après-midi à Gap par le réseau Hospitalté soutenu par une vingtaine d'organisations et associations.200 personnes se sont rassemblées devant le commissariat, munies d'affichettes de la Cimade détournant des signalisations routières pour dénoncer l'adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d'une loi qui prévoit notamment de doubler la durée légale de rétention (de 45 à 90 jours). Ainsi par exemple, on pouvait voir un panneau de limitation de vitesse devient "90 jours en rétention", un autre de risque de chute de pierres se transforme en "chute de droits", ou encore col de l'Echelle fermé "pour les personnes migrantes"...Cette manifestation se veut une réponse pacifique à l'action d'un groupuscule d'extrême-droite "Defend Europe" affirmant vouloir contrôler les frontières dans le département pour "veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France".Le rassemblement s'est tenu dans le calme, encadré par des pelotons de CRS postés autour de la place.