Hautes-Alpes : 100 hectares de forêts brûlés, des touristes évacués

Feu de forêt entre 1 000 et 1 400m d'altitude

En fin d'après-midi les pompiers sont intervenus sur un feu de forêt de conifères, dans le hameau de La Faurie.100 hectares sont partis en fumée, de gros moyens ont été déployés et avec les orages le feu est fixé.Pas d'habitation près du sinistre mais beaucoup de touristes et des randonneurs qu'il a fallu avertir et évacuer par précaution.Une trentaine de personnes a été évacué des marmites du diable , et un groupe de 13 randonneurs va être récupéré par les sapeurs pompiers. C'est l'Office de Tourisme qui a alerté les secours pour localiser un de ses groupes.4 canadairs et un dash sont venus sur zone mais n'ont pas pu larguer à cause de la météo.75 pompiers sont encore sur place et accèdent au feu par des pistes. Ils sont aidés par le temps : de violents orages ont éclaté et le feu est fixé.Le SDIS 05 a été épaulé par un détachement des Alpes-de-Haute-Provence de 18 hommes, 4 camions et un 4X4. La Drôme a envoyé un camion incendie également.