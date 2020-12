Hautes-Alpes : une avalanche fait deux blessés, dont un dans un état grave, à Monêtier-les-Bains

Nouveau drame en montagne. Un groupe de six personnes parties faire du ski de randonnée a été pris dans une avalanche, mardi 22 décembre, au lieu dit "Côte Plaine", situé entre les cols du Lautaret et du Galibier, sous les crêtes de Chaillol, a appris France 3. Une première d'entre elles a été blessée. Mais dans sa course, l'avalanche a entraîné un autre skieur qui circulait plus bas. Ce dernier a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital dans un état grave.



L'accident s'est produit aux alentours de midi. C'est le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon qui s'est rendu sur place. Le procureur de la république de Gap a confié l'enquête aux gendarmes de Briançon. L'avalanche est survenue hors des domaines skiables.

Cet accident survient alors que la préfecture des Hautes-Alpes alerte sur les forts risques d'avalanche en cette période, signalés par Météo France.

🗻#sécurité en #montagne | Météo France a placé l’ensemble des massifs des Hautes-Alpes avec un risque d’avalanches de 3 sur 5 à une altitude supérieure à 2 300 m.



👉Retrouvez un rappel des règles de prudence pour les activités en montagne sur https://t.co/wrpDQ1ExgK pic.twitter.com/sCI7vxdkvZ — Préfète des Hautes-Alpes (@Prefet05) December 22, 2020

Deux avalanches déjà à la mi-décembre

Il y a une dizaine de jours, le 13 décembre, deux autres avalanches avaient touché la commune de Monêtier-les-Bains. La première était survenue au col du Chardonnet, à cheval entre les communes de Monêtier-les-Bains et Névache. Elle avait surpris quatre militaires du 7e BCA de Varces, et blessé un seul homme du groupe.

La seconde s'était déclenchée dans le vallon du Fontenil, sous la pointe de l’Étendard, emportant dans sa course deux skieurs de randonnée. Grièvement blessés, ils avaient dû être transportés en hélicoptère vers l'hôpital de Briançon.