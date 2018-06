INSOLITE. Un cachalot échoué sur une berge du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes fait le buzz

© Captain Boomer

Un groupe de curieux s'est massé derrière le périmètre de sécurité installé sur la plage de Serre-Ponçon ce vendredi matin. Alertés par des média locaux annonçant la découverte d'un cachalot échoué dans la nuit, ils sont venus immortaliser l'image insolite avec leurs portables. En combinaisons blanches, des scientifiques s'affairent autour de l'animal de près de 19 mètres de long. Le "scoop" fait rapidement le buzz sur les réseaux sociaux.En cette journée mondiale des océans, cette blague belge a atteint son objetcif : interpeller le public sur les enjeux écologiques de la pollution. Un coup médiatique magnifiquement orchestré par un collectif d'artistes. L'animal en plastique et polyester a été transporté en camion dans la nuit selon un scénario bien rodé de Captain Boomer.Pour rendre sa carcasse plus vrai que nature, le collectif l'imprègne de sang et d'odeurs, comme il l'explique sur son site. "Le matin, on crée un périmètre de 7 mètres autour de la statue pour garder les spectateurs à distance, détaille Captain Boomer, des acteurs jouent les scientifiques qui mènent des investigations, ils mesurent la carcasse, prélèvent des échantillons d'organes et de peau, préparent le dépeçage".Captain Boomer n'en est pas à son coup d'essai. Le scénario a déjà été testé à Londres, Valence (Espagne), en Hollande, en Begique, en Allemagne... Le cachalot belge a fait deux apparitions en France, à Rennes et à Paris avant de s'échouer sur la plage de Serre-Ponçon.Reportage de Mekioussa Boudjema et Aurélien Casanova: