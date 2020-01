Laragne : les employés d'une ressourcerie découvrent une liasse de 15.450 euros cachés dans un vieux meuble

Mandaté pour vider les maisons

Bon pour la benne à ordure

Il a trouvé un sac, à l'intérieur une enveloppe, puis un autre sac, et bien emballé dans du papier aluminium une liasse de billets.

Un beau cadeau de Noël

On vient à la boutique "Le Nez au vent" de Laragne pour faire de bonnes affaires. L'association récupère des vieux meubles et objets qu'elle retape et remet en vente.C'est comme cela que le vieux meuble machine à coudre a atterri ici. "On a été mandatés par un notaire pour vider une maison à Veynes qui devait être mise en vente après le décès de la propriétaire," explique Clémence Armand, la directrice de la ressourcerie qui emploie des salariés en contrat d'insertion."Mon collègue s'est rendu sur place avec deux salariés de la ressourcerie pour tout rapporter. Quelques jours après, il a fait le tri de ce qui pouvait être revendu, et ce qui était bon à jeter," raconte-elle.Dans le lot, il y avait un meuble de machine à coudre en mauvais état. "Avant de la mettre à la benne, mon collègue a voulu récupérer le petit tiroir pour compléter un meuble de métier. Il était condamné, il l'a forcé.Passée la surprise de découvrir un tel trésor, les responsables de l'association ont compté les billets : 15450 euros. "Les meubles et objets récupérés dans le vide-maison avaient été numérotés, on a donc vite su d'où venait l'argent.""On l'a déposé à la banque, et on a attendu d'avoir confirmation que les billets étaient bien vrais avant de faire un virement au notaire et de prévenir la dame, précise Clémence Armand. C'est le collègue qui a fait la découverte qui l'a appelée, elle était ravie."Ravie et très surprise, car elle avait elle-même tout fouillé dans la maison de sa mère et y avait découvert un petit bas de laine, mais sans commune mesure avec ce joli trésor caché dans la machine à coudre."C'est important pour nous de montrer que nos salariés, qui sont des personnes éloignées du monde du travail, sont des gens honnêtes," souligne la directrice de la ressourcerie.Créée en 1994, le Nez au vent emploie aujourd'hui 18 salariés en contrat d'insertion.