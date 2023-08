Un incendie s'est déclaré ce mercredi 23 août à Crots, un village dans les Hautes-Alpes. 25 hectares ont déjà brûlé, des centaines d'autres sont menacés et plusieurs maisons ont été détruites. Près de 90 sapeurs-pompiers sont sur place.

Le CODIS confirme un nouveau feu de forêt dans les Hautes-Alpes. Ce mercredi 23 août, un incendie s'est déclaré à Crots, à l'Est de Gap dans les Hautes-Alpes. "Le feu est en plein développement", expliquent les secours. 25 hectares ont été brûlés, plusieurs centaines d'autres sont menacés. Plusieurs maisons ont aussi été détruites et le feu est toujours actif. Plus de 90 sapeurs-pompiers sont mobilisés, ainsi que 4 Canadair et un avion Dash. Des témoins les ont aperçus en train de survoler la zone.

durée de la vidéo : 00h00mn47s Un feu de forêt en cours dans les Hautes-Alpes à l'est de Gap, 25 hectares et plusieurs maisons brûlées • ©K. Chaumulon / FTV

Parmi les effectifs sur place, sept soldats du feu ont été légèrement blessés. Paul Marquis, expert météo pour les Pompiers des Bouches-du-Rhône et météorologue indépendant, a publié sur X (anciennement Twitter) des images de l'incendie, issues du Facebook de Waze Hautes-Alpes.

De nombreux renforts pompiers de la zone sud sont en cours d'arrivée. En début de semaine, un autre incendie s'était déclaré dans le département à Chanousse.