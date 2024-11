20 ans de prison pour ce père qui violait et livrait sa fille mineure à d'autres hommes comme dans l'affaire des viols de Mazan

L'avocate générale avait requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle contre un homme de 38 ans jugé depuis ce mercredi devant la cour criminelle du Var. Il lui était reproché d'avoir régulièrement violé sa fille adolescente et l'avoir livrée à des inconnus. Il a été condamné à cette peine maximale. L'autre accusé a lui été condamné à 16 ans de prison.

À l'ouverture du procès ce 20 novembre, la victime, aujourd'hui âgée de 18 ans, n'avait pas voulu regarder son père adoptif dans le box des accusés. L'audience avait mis en exergue l'emprise du père sur sa fille, sur laquelle il exerçait un contrôle absolu et à qui il imposait des relations sexuelles très fréquentes à partir de l'âge de 13 ans.

Le père adoptif de l'adolescente, âgé de 38 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L'autre accusé a lui été condamné à une peine de 16 ans de prison. L'avocate générale avait requis la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.

La condamnation du père a été assortie d'une période de sûreté des deux-tiers. Devant la cour criminelle du Var, sans huis clos, cette affaire a rappelé par certains aspects celle des viols de Mazan jugée à Avignon.

Relation sentimentale

Selon les déclarations de la jeune fille, entre ses 13 et 15 ans, son père lui aurait imposé des relations sexuelles fréquentes, accompagnées d'insultes, de menaces et dans les derniers mois de coups, à l'insu de sa mère. Les yeux bandés, la jeune fille devait se soumettre aux désirs de ces hommes, en présence de son père qui dirigeait, participait et filmait.



Tout en reconnaissant les faits, le père a évoqué une relation sentimentale avec l'adolescente, rappelant qu'elle n'était pas sa fille biologique, même s'il l'a reconnue et élevée, et soutenant n'avoir fait que céder à ses demandes.

Il ne s'agit pas d'amour mais de pouvoir et de domination. Il n'aime pas (sa fille), il aime avoir tous les pouvoirs sur elle, qu'elle lui appartienne, qu'elle lui obéisse. L'avocate générale ce 22 Novembre. A l'AFP

Des actes avec son père, mais aussi avec d'autres hommes inconnus, souvent beaucoup plus âgés, recrutés sur des sites de petites annonces comme Wannonce. Les yeux bandés, elle devait se soumettre à leurs désirs, en présence de son père qui participait et filmait.

Les rendez-vous avaient lieu dans différentes villes du Var : Salernes, Cogolin ou encore Cavalaire-sur-Mer. Un de ces hommes a été retrouvé par les enquêteurs, c'est lui qui a été condamné à 16 ans de prison.

Ce sexagénaire sans histoire, père de six enfants, a affirmé à la barre avoir été piégé, assurant n'avoir pas douté de l'histoire du fantasme de domination de deux jeunes adultes lors de leurs trois premières rencontres et avoir été dépassé lors de la dernière, dont les enquêteurs ont retrouvé une vidéo qu'ils ont qualifiée de "sordide".

La victime, âgée aujourd'hui de 18 ans, n'avait pas sollicité le huis clos. C'est elle qui avait mis fin aux sévices à l'été 2021, en s'enfuyant, à l'âge de 15 ans, quand les violences et les humiliations avaient franchi de nouveaux paliers.

La jeune fille regarde de l'avant et souhaite "fermer le livre et passer à autre chose" avec un compagnon de son âge et un projet de CAP coiffure.

Avec Alexandre Dequidt et l'AFP.