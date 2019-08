Un énorme tas de déchets brûle à La Crau, 60 pompiers mobilisés

Le panache de fumée est visible à des kilomètres. / © Sdis 83

L’incendie s’est déclaré à 2h35 du matin, ce vendredi. Depuis, les pompiers du Var luttent contre ce feu de tas de déchets d’environ 300 m3 dans un entrepôt au sud de La Crau, dans la zone d'activités de Gavary .Au départ, les soldats du feu ont dû gérer le risque de propagation à des engins de chantier et un bâtiment administratif à proximité des flammes, précise le Service départemental d'incendie et de secours du Var (Sdis 83).Ce vendredi matin à 9 heures, 61 pompiers sont toujours mobilisés sur le sinistre avec cinq lances canon et prévoient une très longueur durée pour parvenir à éteindre totalement le brasier.Le sinistre produit un important dégagement de fumée, visible à des kilomètres. Les pompiers précisent que des prélèvements de l’air ont été effectués. Ils ne révèlent pas de dépassement des seuils de toxicité.Cependant, il est conseillé aux riverains de garder leurs portes et fenêtres fermées et d’éviter les activités de plein air à proximité des fumées.La préfecture du Var précise qu'en raison de cet incendie, la RD98 est coupée. La route est fermée sur une voie dans le sens Hyères / Toulon au giratoire de Saint Gervais. Les usagers sont redirigés vers Toulon par l'autoroute. La route est fermée également sur une voie dans le sens Hyères / Toulon augiratoire de Gavary (RD98/RD76).