Fréjus : un premier cas du virus West Nile diagnostiqué dans le Var

La fièvre West Nile est une maladie virale transmise par les moustiques du genre Culex (moustiques au corps jaune/marron) qui se contaminent exclusivement au contact d’oiseaux infectés. Les hommes et les chevaux sont des « hôtes accidentels », ils ne peuvent pas transmettre le virus.

porter des vêtements couvrants et amples, voire de les imprégner d'insecticide pour tissus ;

utiliser un répulsif cutané en soirée, conseillé par votre pharmacien, sur les zones de peau découvertes ;

si nécessaire, utiliser des grillages-moustiquaires sur les ouvertures (portes et fenêtres) ;

dormir sous des moustiquaires, qui peuvent également être imprégnées d'insecticide pour tissus. Il existe des moustiquaires à berceau pour les nouveau-nés ;

utiliser les diffuseurs électriques à l'intérieur des habitations ;

utiliser les serpentins insecticides uniquement en extérieur ;

utiliser des climatiseurs ou des ventilateurs qui gênent les moustiques.

couvrir les réserves d’eau avec de la moustiquaire ou du tissu afin de les rendre hermétiques ;

nettoyer les gouttières et caniveaux ;

vider ou ranger tout récipient pouvant contenir de l'eau ;

éviter les dépôts sauvages de déchets.

C'était à la fois attendu et redouté. Un premier cas de West Nile a été diagnostiqué à Fréjus dans le Var. Le patient est aujourd’hui en voie de guérison. Une information révélée par l'Agence Régionale de Santé (ARS Paca ).Dans son communiqué, l'ARS explique ce qu'est ce virus :Dans la plupart des cas, le patient infecté ne présente aucun symptôme. Ce virus peut provoquer un syndrome pseudo grippal : fièvre, douleurs, maux de tête. Elle peut, occasionnellement, provoquer des complications neurologiques.L'ARS Paca explique comment se protéger du virus. Les moustiques Culex piquent essentiellement au coucher du soleil et durant la nuit, en extérieur et dans les habitations. Pour éviter les piqûres de moustiques il est donc conseillé de :Pour limiter le développement des moustiques autour de son domicile, il convient de :Pour éviter la propagation de la maladie, l'ARS Paca travaille avec l’opérateur public de démoustication . Un virus qui inquiètes les autorités. La circulation du virus West Nile est actuellement surveillée de près en France auprès des hommes et des animaux.