Mort de Lucas aux urgences d'Hyères : une enquête pour homicide involontaire ouverte

Le jeune homme de 25 ans est mort dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2023 après son admission aux urgences de l'hôpital d'Hyères dans le Var. Sa famille avait déposé plainte.

Le parquet de Toulon vient de confirmer l'ouverture d'une enquête concernant la mort de Lucas aux urgences de l'hôpital d'Hyères (Var), après la plainte pour homicide involontaire déposée le 12 décembre dernier par sa famille.

Les investigations, confiées au commissariat d'Hyères, sont "dans une phase de recueil de données techniques" et "nous apprécierons ensuite s'il convient de saisir un juge d'instruction" a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz.

La direction de l'hôpital d'Hyères a indiqué à France 3, par communiqué, "collaborer pleinement à l’enquête menée par l’autorité compétente". Non sans avoir indiqué "nous tenons tout d’abord à nous associer à l’émotion qu’a suscité ce décès auprès de la famille. Nous lui avons d’ailleurs présenté nos sincères condoléances."

Invitée de la matinale d'RMC-BFMTV ce mercredi matin, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a par ailleurs confirmé qu'une enquête avait également été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Lucas est décédé dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre aux urgences de l'hôpital de Hyères, victime selon sa famille d'un choc septique.

Je pense que sa mort aurait pu être évitée (...). Ce qui est sûr, c'est que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour le sauver. Corinne Godefroy, mère de Lucas Interviewée par France 3 le 18 décembre

Le samedi 30 septembre, se sentant très mal en point à son domicile, Lucas avait appelé le 15, puis avait été transporté par les pompiers à l'hôpital d'Hyères. Il a été admis aux urgences à 15h50.

S'en suivent alors, selon le récit de sa famille, plusieurs heures pendant lesquelles l'état de Lucas s'aggrave.

Un médecin l'ausculte pour la première fois vers 20h, "vite fait", d'après les messages de Lucas à sa mère. Vers 21h30, il fait un malaise.

Un jeune homme voisin de brancard, Damien Arnoux, a témoigné du déroulement des faits : "Je voyais qu'il faisait un malaise et deux infirmiers sont passés sans rien faire, raconte-t-il. J'ai interpellé un troisième qui l'a positionné pour que ça aille mieux. Il lui prend ensuite sa tension, elle est à 5.3. Le médecin qui avait déjà vu Lucas sort et lui demande si ça va. Lucas répond que ça va "extrêmement mal". Je pense qu'à cause du fait qu'il puisse parler, le médecin a dit "C'est pas un vrai 5.3" et il est re-rentré dans son bureau."

Un peu plus tard, on l'envoie faire un scanner. "Mais c'était déjà trop tard", regrette la mère de Lucas. Son fils décède à 2h du matin d’une septicémie liée à un méningocoque, selon son dossier médical.

Il ne faut pas que ça se reproduise, je pense qu'il y a des choses à faire pour que ça change. Lucas ne peut pas être mort pour rien. Corinne Godefroy, mère de Lucas Le 18 décembre 2023

"Chacun a contribué par sa négligence à la mort de Lucas", commentait alors son avocat, Me Thomas Callen.