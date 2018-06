Hyères, des activités nautiques pour les personnes handicapées

C'est un bateau qui fonctionne exactement comme les autres

80% des utilisateurs sont des gens en vacances sur le département ou dans la région

Cet été sur la plage de la bergerie à Hyères, sera organisé, comme chaque, année des cours de voile pour les personnes à mobilité réduite.Ce bateau insubmersible, fournis par le Lions Handivoile, est adapté pour les handicapés. Tout est réfléchi pour faciliter les manœuvres et faire en sorte que les personnes à bord puissent en profiter au maximum, et dans les meilleures conditions de sécurité.L’ association Anaé , créée en 1956 par les scouts et les guides de France, a pour but de rendre les loisirs et les vacances accessibles aux handicapésLa plage de la Bergerie : c’est aussi un site labélisé « Tourisme et handicap » qui répond à toutes les normes d’accessibilité. Parking, zone d’accueil mais aussi tapis-plage sont installés.Toutes les installations sont gratuites à l’exception des dériveurs. Les cours ont lieu trois fois par semaine de 14H à 17H.