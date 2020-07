Ramatuelle : la gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un vacancier

Olivier Tétard, 54 ans, est originaire de Vizille, dans le département de l'Isère.Il était en vacances avec sa femme et sa fille dans un camping de Ramatuelle, quand ce jeudi, il quitte son camping-car et ne donne plus de nouvelles. C'est la fin de l'après-midi et sa famille est partie à la plage.Dès le lendemain, quand elle est prévenue, la gendarmerie du Var procède à des recherches. Chien pour pister sa trace, vérification auprès des transport en commun, des VTC...L'homme est parti sans son téléphone et sans sa carte bleue. Il a des problèmes de santé et la gendarmerie mène l'enquête auprès des pharmacies.Sa disparition est considérée comme inquiétante. La gendarmerie invite toutes les personnes qui auraient croisé Olivier Tétard de bien vouloir composer les 04 94 97 26 25. Toutes les informations sont de nature à aider les enquêteurs.