La tortue alligator trouvée dans un parc des Alpes-Maritimes est arrivée au village des tortues de Carnoules

Une tortue retrouvée dans la nature

"C’est une espèce très rare, très dangereuse qui date des dinosaures. Elle est inconnue dans les Alpes-Maritimes. Elle n’avait rien à faire là" - Patrick Villardy.

Elle présente une adaptation totalement inédite dans le monde des chéloniens. Elle possède un appendice en forme de vers dans sa bouche. Elle se place au fond de l’eau, la gueule ouverte et agite lentement ce leurre. Les poissons sont attirés et finissent happés en une fraction de seconde

"Cette tortue alligator nécessite la présence de personnes compétentes et d'installations adéquates afin d'éviter tout accident et toute évasion. En général, en captivité il doit être maintenu seul afin d'éviter les blessures entre tortues", explique Stéphane Gagno, du village des tortues de Carnoules dans le département du Var.Et ça tombe bien ! L'impressionnante bestiole est arrivée ce dimanche en fin de matinée dans son nouveau lieu de résidence et toutes les précautions ont été prises pour libérer avec précaution l'animal de son carcan de voyage.Animal à regarder de loin !"Elle était très agressive. J'ai dû prendre de grandes précautions pour l'attraper, par l'arrière. Sa mâchoire est si puissante qu'elle peut sectionner un doigt immédiatement" explique Patrick Villardry, ex-président de la Société de défense des animaux.Ce mardi 28 avril, il reçoit un coup de fil d'un homme lui disant avoir trouvé "une tortue inhabituelle" au parc départemental de Vaugrenier, situé entre Antibes et Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes.De son vrai nom Macrochelys temminckii , cette espèce vient du nord de l'Amérique."On la trouve habituellement en Amérique du Nord et au Canada, c'est une découverte importante.""Elle ne vit que dans l'eau douce et ne sort qu'une fois par an pour aller pondre." - Patrick Villardy.Stéphane Gagno travaille au village des tortues de Carnoules. Il nous en dit plus sur cet animal issu tout droit de la Préhistoire.

Sûrement un abandon

"Elle a entre 15 et 20 ans. Mais ce genre de tortue peut vivre 70 ans, peser 90 kg, et n’a aucun prédateur." - Patrick Villardy

Pour Patrick Villardy, la piste de l'abandon est probable."Ce spécimen de tortue alligator a du être abandonné par un particulier. On peut penser que son propriétaire l'a laissé au parc de Vaugrenier parce que la tortue devenait trop agressive" explique-t-il.Peut-on avoir ce type d'animal à la maison ? La réponse est oui. Et c'est une aberration, s'insurge Stéphane Gagno du village des tortues . Sa détention nécessite un certificat de capacité car elle fait partie de la faune sauvage et de plus elle est classée dans les espèces dangereuses ( annexe de l'arrêté du 21 novembre 1997 ) ."Cet animal va nécessiter la présence de personnes compétentes et d'installations adéquates afin d'éviter tout accident et toute évasion. En général, en captivité il doit être maintenu seul afin d'éviter les blessures entre tortues", conclut enfin Stéphane Gagno qui s'appête à accueillir l'animal."Par chance, nous avons cet hiver travaillé dur pour réaliser un nouveau bassin extérieur afin de libérer un de nos gros aquarium (actuellement occupé par 8 Chelydra serpentina en surnombre, une autre espèce dangereuse dont la plupart des individus ont également été trouvés en milieu naturel. La Macrochelys va donc bénéficier d'un très grand aquarium de 8 m3 et pourra être observée par nos visiteurs".