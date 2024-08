Les commémorations des 80 ans du débarquement de Provence annulées à Toulon en raison de la météo

Emmanuel Macron ne déjeunera pas en mer au large de Toulon comme prévu et il n'y aura pas d'évocation du débarquement à Toulon ce jeudi 15 août. La préfecture du Var, ce jeudi matin, annule la reconstitution. Les conditions météorologiques à partir de 11 H sont trop défavorables.

L'activité orageuse s'invite au programme des cérémonies du 80ᵉ anniversaire du débarquement de Provence ce 15 août. Alors que le Chef de l'État est arrivé en retard de 30 min à la nécropole internationale de la plage du Boulouris à Saint-Raphaël, la préfecture du Var annonce en quelques lignes : "au vu des conditions météorologiques défavorables et du risque orage important sur la région toulonnaise, l'évocation du débarquement sur la plage du Lido au Mourillon à Toulon est annulée." Des écrans géants et une fan zone devaient permettre aux spectateurs d'assister à ces démonstrations en mer avec bateaux, militaires et parachutages.

Ce jeudi matin dans son bulletin de 6h, Météo France a placé le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orage orange.

L'Élysée annule le déjeuner en mer avec les chefs d'État

Dans la foulée de cette annulation des festivités par la préfecture du Var, l'Élysée a précisé : "l'accueil des chefs d'État et de gouvernement par le président de la République à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude est annulé."

Le déjeuner de travail entre Emmanuel Macron et ses homologues est maintenu à l’issue de la cérémonie internationale à la nécropole de Boulouris. Ils resteront donc à terre, à Saint-Raphaël ou au Fort de Brégançon qui n'est pas très loin ?

D'autres informations sont attendues dans la matinée.

Le Dixmude ne sera pas visible

La préfecture maritime de la Méditerranée annule donc toute la partie amphibie prévue pour ces commémorations ce jeudi 15 août. Le porte-hélicoptères Dixmude va retourner à quai. Aucune opération ne sera présentée au public.

La patrouille de France maintient

Ce jeudi matin, la patrouille de France maintient son passage prevu à 10H30 au-dessus de Boulouris et 19H15 à Toulon.