Un cas de dengue détecté à Fayence dans le Var

Cette maladie, qui sévit normalement dans les zones tropicales, commence à s'implanter dans le Sud de la France ces dernières années.

Un habitant du village de Fayence, dans le Var, souffrait de symptômes ressemblant à une grippe. Après avoir consulté son médecin, il s'est avéré qu'il s'agissait de la dengue. Cette maladie, normalement réservée aux pays tropicaux, se transmet par le moustique tigre.

Alertée, la mairie de Fayence a immédiatement prévenu ses habitants et l'Agence régionale de santé (ARS) mardi 9 août. Ils vont procéder à une démoustication des quartiers puits du plan est 1, 2 et 3 et puits du plan ouest.

Un cas autochtone

L'homme ne revenait pas de voyage, il s'agirait donc d'un cas "autochtone" : c'est-à-dire qu'il a été piqué ici. Depuis 2014 - année de la première découverte d'un cas autochtone dans la région -, on en constate chaque été dans le Sud de France : l'année dernière, deux cas avaient été détectés dans le Var.

"Pour ce monsieur, ça a l'air d'être bénin", rassure la mairie de Fayence. Si c'est le cas la majorité du temps, environ 1% des cas de dengue peuvent entraîner des complications, notamment des hémorragies dans l'urine, le nez ou les selles.

Les premiers symptômes de la dengue ressemblent à ceux de la grippe : maux de tête, fièvre, épuisement, perte d'appétit ou éruptions cutanées.

Enquête en cours

Une enquête de l'ARS est en cours pour déterminer d'où provenait ce moustique infesté. La démoustication aura lieu dans la nuit de vendredi 12 août, entre 4 heures et 8 heures du matin.

Ils vont pulvériser un traitement naturel sur la voie publique, mais aussi dans les jardins et cours privées. Ils doivent avoir accès aux habitants pour voir s'il n'y a pas des eaux stagnantes et repérer les nids à moustique qu'il pourrait y avoir Mairie de Fayence

La mairie recommande aux habitants de rentrer leur linge, leurs animaux domestiques, de fermer les fenêtres et ne pas sortir de chez eux pendant ces quelques heures pour ne pas inhaler le produit. Ceux qui possèdent des potagers ne pourront pas consommer leurs légumes et fruits sans avoir laissé passer un délai de 48 heures.

La dengue ne se transmet pas d'homme à homme mais par l'intermédiaire du moustique tigre.