Un rassemblement au Plan de la Tour ce mercredi à 18h pour rendre hommage à Doriane, victime de féminicide

Doriane a été retrouvée morte avec une balle dans le crâne dimanche 18 juillet au petit matin devant sa résidence de Plan de la Tour. Le village lui rend hommage ce mercredi 21 juillet, à 18h, devant la mairie. Le principal suspect est un homme avec qui elle a entretenu une relation sentimentale.

Le village du Plan de la Tour est sous le choc depuis que le corps de Doriane a été retrouvé dimanche 18 juillet devant sa résidence, avec une balle dans la tête. "Le Plan de la Tour c’est 3.000 habitants, c’est une grande famille, nous nous connaissons tous. On ne s’imagine pas qu’une telle tragédie puisse arriver chez nous", a communiqué la page Facebook de la mairie. Pour rendre hommage à la jeune trentenaire, quelques minutes de silence devraient être observées ce mercredi 21 juillet à 18h sur la place Foch du village. "Tous les Plantourians s’associent à la douleur de la famille de Doriane, nos pensées vont à sa fille, ses parents, sa sœur et son frère", continue la mairie.

Le principal suspect est un homme d'une trentaine d'années, Marc Floris, avec qui elle aurait entretenu brièvement une relation sentimentale. Les raisons du meurtre seront néanmoins difficiles à comprendre puisque le suspect a été retrouvé mort près de Gréolières dans les Alpes-Maritimes, mardi 20 juillet. Il était recherché par les gendarmes depuis dimanche. Les causes de la mort ne sont pas encore connues et le procureur a estimé que "la thèse du suicide ne doit pas être écartée". L'enquête devrait apporter plus de réponses sur les circonstances du décès.

Selon les chiffres du ministère de la Justice, 90 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints en 2020 et 146 en 2019.