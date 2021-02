Daft Punk : deux cassettes audio d’un set inédit, petit trésor d’un jeune fan à Avignon

Alors que la nouvelle de la séparation du duo parisien aux six Grammys secoue la planète électro, Benoit Chow se félicite encore un peu plus de sa bonne étoile. Fin janvier à Avignon, le jeune homme a mis la main sur deux K7 audio d’un set inédit de Daft Punk.

"Je suis un grand fan, explique en préambule avec le sourire Benoit Chow, 25 ans. Depuis les Grammys il n'y a avait pas eu grand-chose, donc pour moi c'était déjà un peu fini, l'épilogue de ce que l'on pouvait observer depuis trois ans".

Reste donc deux cassettes audio incroyables d'un set inédit enregistré lors du passage du duo parisien dans le club Le Privé.

La discothèque est tenue à l'époque par son père tout près d'Avignon où le jeune homme vit toujours. Nous sommes un certain samedi soir de novembre 1995. La discothèque fait tourner les artistes, notamment de la scène électro.

"Toutes les soirées étaient enregistrées explique Benoit Chow. J'ai donc créé une chaine YouTube au nom du club que je nourrissais avec les enregistrements retrouvés".

Et c'est en fouillant un carton à chaussures rempli de cassettes audio, que le jeune fan découvre fin janvier et près de 25 ans plus tard, le set inédit de Daft Punk enregistré ce soir là sur deux banales cassettes audio. Un petit bijou qui n'en a que plus de valeur aujourd'hui.

"Je ne pensais pas un jour retrouver l'enregistrement, explique Benoit Chow. Je ne l'ai pas écouté dans l'ordre au début, puis je suis rapidement tombé sur Rollin' & scratchin'; et là je me suis dit ok, c'est vraiment ça, ce n'est pas juste une étiquette qui s'est retrouvée sur une cassette".

Depuis sa découverte et le partage audio sur sa chaine YouTube, le jeune découvreur a reçu des propositions d'autres fans pour acquérir le précieux enregistrement. Sans donner suite. "Je suis content de les avoir, elles sont retournées dans leur boite et elles sont rangées bien comme il faut".