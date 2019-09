Cavaillon : un camion de pompiers attaqué à coups de pierres et de boules de pétanque

Si le pare-brise avait cassé, le conducteur aurait été gravement blessé. Il y avait clairement l'intention de blesser

[#agressions] ⚠️ les #pompiers de #Vaucluse ont encore été agressés cette nuit par des jets de projectiles en intervention sur #Cavaillon.

Pas de blessés mais le 🚒 est indisponible.⚠️trop d’agressions! 🛑 aux violences! Laissez agir les secours pour la sauvegarde de tous. — SDIS de Vaucluse-84 (@sdis84) September 7, 2019

La poubelle a été probablement incendiée volontairement. L'objectif était clairement de s'en prendre aux sapeurs-pompiers.

Vendredi soir, vers 23h45, les pompiers de Cavaillon reçoivent un coup de fil pour intervenir sur un feu de poubelles dans la cité du Dr Ayme. Une cité, autrefois réputée difficile, mais devenue calme depuis quelques années.Immédiatement, un fourgon incendie transportant un équipage de cinq personnes se rend sur les lieux.La cité est tout à côté de la caserne. Alors que le véhicule roule vers la poubelle en feu située à quelques centaines de mètres de là, il est pris pour cible par des individus et reçoit des projectiles.Des pierres principalement, mais surtout une boule de pétanque qui vient cogner contre le pare-brise, juste à hauteur du conducteur.raconte le Commandant David Durupt, chef de centre des Sapeurs-pompiers de Cavaillon.Parmi les projectiles de toutes sortes, un coktail molotov est même lancé sans atteindre le camion.Aucun pompier n'est blessé dans l'embuscade. Le fourgon fait alors immédiatement demi-tour, et rentre à la caserne. Respectant le protocole lié aux violences urbaines, des membres de la police nationale et municipale rejoignent l'équipage pour l' accompagner sur la "zone à risques"De nouveau, malgré la présence des forces de l'ordre, des projectiles sont encore lancés. Cette fois-ci, le fourgon réussit à atteindre la poubelle incendiée, et termine son intervention.Les individus à l'origine de l'agression "n'étaient pas identifiables, postés de part et d'autre du fourgon".raconte le commandant Durupt, en poursuivant : "Les hommes sont marqués. Pour nous sapeurs pompiers, ce genre d'acte est incompréhensible. C'est à l'inverse de notre mission de porter secours".