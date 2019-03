Vidéo. Robion : sauvetage du cheval “Rio” par hélicoptère

Nous avons administré un calmant à "Rio" et bandé ses yeux, puis on l'a soigneusement attaché pour qu'il reste bien droit

Il a brouté l'herbe du stade et gratter un peu la terre, comme si rien ne s'était passé

© Anne Vergez

Seul moyen de secourir l'animal : un hélicoptère

Une nuit de veille

Le secours aux animaux

Un précédent toujours dans le Vaucluse

Le cheval "Rio" était coincé sur une corniche escarpée, sur les hauteurs de Robion, depuis mardi midi. Impossible de le dégager, les sapeurs-pompiers de Vaucluse sont restés à ses côtés toute la nuit en attendant du renfort.Grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux, le renfort est venu du ciel. Un internaute a mobilisé un hélicoptère spécialisé, il est arrivé ce matin de Montpellier. Il ne restait plus qu'à préparer le cheval, pour un vol exceptionnel.a expliqué Monsieur Mary, le vétérinaire des sapeurs-pompiers.L'opération s'est parfaitement déroulée, après quelques minutes de vol, "Rio" a atterri en douceur sur le stade de foot de Robiona ajouté le vétérinaire.Hier soir, vers 20h00, après l'appel lancé par la propriétaire sur notre site internet et sur notre page Facebook, un internaute, spécialisé dans ce genre de mission, s'est porté volontaire pour sauver le cheval. "Rio" pèse 350 kg, un hélicoptère spécialisé dans le portage de lourde charge était nécessaire pour l'opération de sauvetage.Tout a commencé par une balade. La cavalière est une jeune fille âgée de 16 ans. Elle s'engage dans un chemin montagneux au-dessus de Robion. Il est environ midi quand sa monture prend peur et refuse de faire demi-tour. Le chemin est très escarpé en bord de falaise.L'animal panique, il a mal et se cabre quand les pompiers approchent pour lui porter secours. Le chef vétérinaire des pompiers ne peut pas intervenir.Pour hélitreuiller un animal de cette corpulence (350 kilos), il faut un très gros hélicoptère, comme l'armée en possède. La propriétaire est prête à financer l'intervention d'un hélicoptère privé pour sauver son cheval, Rio, 14 ans.La propriétaire de Rio est entourée d'une dizaine de sapeurs-pompiers, dont le chef vétérinaire du Vaucluse.Des hommes du GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux) ont planté des pythons dans la paroi et le long du chemin pour attacher le cheval. Une partie du groupe s'apprête à passer la nuit dehors, si aucun hélicoptère ne vient au secours du cheval.Secourir les animaux fait partie des missions des pompiers. Ces secouristes protègent les hommes, les biens et les animaux, en estimant la priorité dans chaque cas.Des pompiers spécialisés sont d'ailleurs formés pour intervenir de façon adéquate auprès des animaux : serpent, mygale ou cheval... L'opération n'est pas la même.Cette histoire n'est pas sans rappeler, toujours dans le Vaucluse, d'un cheval tombé... dans une piscine , en octobre 2018.Le sauvetage aura duré toute la journée à Faucon, et mobilisé onze sapeurs pompiers, un vétérinaire et deux équipiers animaliers.