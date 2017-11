Un conseiller municipal tué par balle à Soccia

Conseiller municipal et chef d'une entreprise de travaux publics, Patrick Julien procédait, selon les premiers éléments, à des travaux de terrassement quand il a été tué ce samedi 4 novembre à Soccia, petit village d'une centaine d'habitants.



Son corps a été retrouvé vers 17H20 au volant de son tractopelle, à environ 1 km de la sortie du village sur la route menant au parking, point de départ d'un sentier permettant l'ascension vers le lac de Creno, touché d'une balle "visiblement" de gros calibre selon le procureur de la République d'Ajaccio.



Tard dans soirée, les enquêteurs étaient encore sur place pour mener leurs investigations, tandis que le corps de la victime était emmené en vue d'une autopsie vers 23 heures.



De nombreux habitants et élus de Soccia, dont le maire, se trouvaient sur place tard dans la nuit, très choqués et peinés, autour du périmètre de sécurité mis en place par les gendarmes.



Selon les premiers éléments, la piste criminelle est privilégiée, a affirmé le procureur Éric Bouillard. Plusieurs impacts de tirs de gros calibres ont été relevés sur l'engin de chantier. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Ajaccio.



La victime, Patrick Julien, âgé de 52 ans, apprécié et impliqué dans la vie du village, n'avait aucun antécédent judiciaire.