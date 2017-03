Il court pour son père atteint de maladie de Charcot

Simon court le marathon de Montpellier pour son père, atteint de maladie de Charcot

Le marathon de Montpellier, c'est ce dimanche. Parmi les inscrits, Simon 21 ans, va courir pour l'association créée avec ses 2 frères : Espoir SLA, qui a pour but de faire connaître la maladie de Charcot dont leur père est atteint. Cette maladie, rare, contre laquelle il n'existe aucun traitement. - France 3 LR - Un reportage de Florent Hertmann Franck Detranchant



Elan de solidarité

Simon, avec ses frères, sa mère et son père, atteint de la maladie de Charcot - 16 mars 2017 / © France 3 LR

Ce sera l'un des événements sportifs de ce dimanche : le marathon de Montpellier Parmi les nombreux inscrits au marathon de Montpellier, Simon 21 ans, va courir pour l'association Espoir SLA (scélore latérale amyotrophique), qui a pour but de faire connaître la maladie de Charcot dont leur père est atteint. Il n'y a pas de traitement et son espérance de vie ne dépassera pas 5 ans.Simon va courir après le rêve de son père. Dimanche, il va boucler le marathon de Montpellier avant d'enchaîner avec celui de Paris puis de Stockholm en juin. Un rêve que son père ne pourra malheureusement jamais réaliser.Pour financer le matériel et les soins dont leur père a besoin, Maxime, Simon et Grégoire ont donc lancé Espoir SLA et leur premier évènement sportif en novembre : un relais pendant 24 h.Au sein des militaires, un élan de solidarité s'est exprimé dès les premiers instants. Un mouvement de soutien qui s'est élargi aux proches puis au milieu sportif. L'association veut demain aider d'autres familles frappées par cette tragédie. En attendant, Simon court avec ses frères pour son père, avec l'espoir de ce combat pour la vie.